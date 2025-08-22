Família de Faustão revela estado de saúde do apresentador após saída da UTI

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Esposa de Fausto Silva, Luciana Cardoso, e o filho, João Silva comentaram sobre a recuperação do apresentador que está internado desde maio deste ano

A esposa de Faustão, Luciana Cardoso, e o filho, João Silva, fizeram atualizações sobre o estado de saúde do apresentador, que está internado desde maio.

Fausto Silva passou por dois novos transplantes e segue se recuperando. A família disse estar confiante.

"Ele está vivo! Vai viver muitos anos", disse a esposa. João fez uma festa para comemorar a estreia de seu novo programa no SBT nessa quinta-feira (21). O evento havia sido adiado devido à internação de seu pai.

Com a saída de Faustão da UTI, João remarcou a comemoração e fez uma festa com a presença de famosos, amigos e familiares.

"Esse momento novo, de ver meu pai com a saúde melhor, é para agradecer. Já já ele está em casa, já já ele está em casa", disse João à revista ‘Quem’.

"A parte médica está super certa. O primeiro transplante de rim deu certo, e agora esse também deu certo desde o início. Agora é reabilitação física e emocional. Ainda há alguns passos a seguir, mas, graças a Deus, ele está vivo! Vai viver muitos anos", disse a mãe do jovem.

De acordo com ela, Faustão ainda não tem previsão de alta, mas pode sair do hospital dentro de duas semanas.

"É um dia de cada vez. Esse é o maior ensinamento desse processo longo, que já dura dois anos. Ele é muito forte, nunca desistiu e quer viver. Isso faz toda a diferença", declarou ela.

Faustão passou por dois novos transplantes: um de fígado e um retransplante renal. Os procedimentos, realizados em 6 e 7 de agosto, foram confirmados pela Central de Transplantes de São Paulo.

De acordo com o boletim do Hospital Einstein Israelita, Faustão "apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional".

