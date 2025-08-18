Faustão recebe alta da UTI, mas continua internado; veja estado de saúde atualizado
Apresentador foi transferido para um quarto do hospital. Ele ainda não tem previsão de alta. Fausto Silva está internado desde o dia 21 de maio
Faustão recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última quarta-feira, 13 de agosto, mas continua internado.
Segundo o boletim médico divulgado nesta segunda-feira (18) o apresentador de 75 anos “apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional”.
O boletim foi assinado pela equipe médica: Alvaro Pacheco e Silva Filho, nefrologista; Fernando Bacal, cardiologista; Marcelo Bruno de Rezende, cirurgião da equipe de transplante hepático; e Eliezer Silva, diretor executivo de sistemas de saúde.
Fausto Silva saiu da UTI e foi transferido para um quarto do hospital. De acordo com a Veja, os médicos estão confiantes na recuperação do comunicador, mas ele ainda não tem previsão de alta.
O apresentador está internado desde 21 de maio por causa de uma infecção bacteriana. Ele passou por uma série de procedimentos, incluindo o controle da infecção e reabilitação. Recentemente Faustão passou por dois novos transplantes.