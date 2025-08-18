Faustão recebe alta da UTI, mas continua internado; veja estado de saúde atualizado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apresentador foi transferido para um quarto do hospital. Ele ainda não tem previsão de alta. Fausto Silva está internado desde o dia 21 de maio

Clique aqui e escute a matéria

Faustão recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última quarta-feira, 13 de agosto, mas continua internado.

Segundo o boletim médico divulgado nesta segunda-feira (18) o apresentador de 75 anos “apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional”.

O boletim foi assinado pela equipe médica: Alvaro Pacheco e Silva Filho, nefrologista; Fernando Bacal, cardiologista; Marcelo Bruno de Rezende, cirurgião da equipe de transplante hepático; e Eliezer Silva, diretor executivo de sistemas de saúde.

Fausto Silva saiu da UTI e foi transferido para um quarto do hospital. De acordo com a Veja, os médicos estão confiantes na recuperação do comunicador, mas ele ainda não tem previsão de alta.

O apresentador está internado desde 21 de maio por causa de uma infecção bacteriana. Ele passou por uma série de procedimentos, incluindo o controle da infecção e reabilitação. Recentemente Faustão passou por dois novos transplantes.

