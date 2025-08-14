fechar
Como está Faustão? Esposa do apresentador fala sobre estado de saúde

Luciana Cardoso se pronunciou sobre o estado de saúde de Fausto Silva através de uma postagem nas redes sociais. Saiba o que ela disse a seguir

Por Marilia Pessoa Publicado em 14/08/2025 às 14:18
Saiba como est&aacute; faust&atilde;o hoje diante das &uacute;ltimas not&iacute;cias do Faust&atilde;o
Saiba como está faustão hoje diante das últimas notícias do Faustão - Instagram / Fausto Silva

A esposa de Faustão, Luciana Cardoso, falou sobre o estado de saúde do apresentador nessa quarta-feira (13).

De acordo com Luciana, Fausto Silva está bem. Ele segue internado no Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, após passar por dois transplantes.

A atualização foi feita por ela nas redes sociais. "Obrigada, Deus. Tudo indo bem. Obrigada, Deus! Obrigada pelas mensagens e carinho", escreveu.

Confira o que diz o boletim mais recente divulgado pelo hospital:

"Fausto Silva está internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde 21 de maio de 2025, devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse.

Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional para estabilizar o quadro de saúde."

O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano e realizado hoje, 7 de agosto.

Os procedimentos ocorreram após o hospital ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por um doador único", finalizou.

O boletim foi assinado pelo nefrologista Álvaro Pacheco e Silva Filho, pelo cardiologista Fernando Bacal, pelo cirurgião da equipe de transplante de fígado Marcelo Bruno de Rezende e por Eliezer Silva, diretor executivo de sistemas de saúde do hospital.

