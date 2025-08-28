fechar
Após três meses internado, Faustão recebe alta e inicia recuperação em casa

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 28/08/2025 às 12:59
Aos 75 anos, Faustão recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira, 28 de agosto. Segundo o boletim médico, “Fausto Silva recebeu alta do Einstein Hospital Israelita nesta quinta-feira, 28. O paciente se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados”.

Na postagem da esposa, Luciana Cardoso, ela agradeceu o apoio recebido: “Obrigada a todos que torceram e oraram por ele”.

O apresentador agora seguirá tratamento domiciliar, com uso contínuo de imunossupressores e acompanhamento médico regular, conforme o plano estabelecido.

Luciana Cardoso expressou alívio e gratidão neste momento. Com firmeza, ela ressaltou o alcance da recuperação até aqui.

