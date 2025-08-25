Virginia Fonseca faz revelação inédita sobre festa de Vini Jr
Ela confirmou! Virginia Fonseca falou pela primeira vez sobre ida à festa de Vini Jr, em meio a boatos de affair com o jogador do Real Madrid.
Novas revelações de Virginia Fonseca!
A apresentadora do SBT abriu o jogo sobre sua participação na festa de aniversário de Vini Jr., realizada em julho, alvo de muita especulação.
Virginia confirma que esteve na festa de Vini Jr.
Virginia Fonseca revelou, durante participação no Sabadou com Virgínia, no SBT, que sua última ressaca aconteceu após a festa de aniversário de Vini Jr.
Perguntada por Dudu Nobre, a influenciadora contou que deixou o evento no Rio de Janeiro por volta das 7h da manhã e, logo em seguida, entrou ao vivo para realizar uma transmissão online, como revela matéria da Rádio Itatiaia.
O episódio chamou atenção porque a live acabou viralizando nas redes sociais, já que muitos fãs notaram comportamentos diferentes da influenciadora na live e levantaram suspeitas de que ela não estaria sóbria.
Na época, Virginia não publicou nada sobre sua participação na festa e não confirmou publicamente que havia ido. A participação na celebração ocorreu em meio a boatos de affair entre ela e o jogador do Real Madrid.
Solteira desde maio, quando se separou do cantor Zé Felipe, Virginia segue sendo um dos nomes mais comentados da internet.