Maria Gladys volta a trabalhar após passar por dificuldades financeiras
Atriz que interpretou Lucimar na "Vale Tudo" original conseguiu um novo trabalho audiovisual e celebrou a conquista de voltar às telas em breve
A atriz Maria Gladys voltará às telas em breve, com um novo projeto audiovisual quatro meses após enfrentar dificuldades financeiras e pessoais.
Ela participará de um longa-metragem que começa a ser gravado no próximo semestre e deve estrear em 2026. Maria Gladys esteve no elenco de novelas como Gabriela (1975), Vale Tudo (1988) e Belíssima (2005).
A atriz de 85 anos participou da leitura do roteiro ao lado de Marcos Caruso e comemorou a volta ao trabalho.
"Foi uma maravilha! Eu sou atriz de teatro e sempre prefiro leituras presenciais às online", disse ela à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.
"Dei um pulo no Rio de Janeiro e me deliciei com o texto. Trabalhar é muito bom, que delícia que é o ofício", completou.
Em maio deste ano, a atriz Maria Gladys enfrentou um período conturbado. Sua filha, Maria Thereza, a deu como desaparecida, e a situação ganhou ainda mais notoriedade quando a atriz enviou um áudio para a Rádio Tupi, acusando a filha de ter pego o dinheiro de sua conta bancária.
Ela relatou estar em Minas Gerais sem recursos para as despesas básicas. Pouco tempo depois, Maria Gladys explicou que havia se mudado para a cidade de Jacutinga em busca de um custo de vida mais baixo e confirmou que estava com dificuldades financeiras.
Na mesma época, seu filho, Glayson Gladis, deu uma entrevista, revelando que a mãe não estava bem de saúde e "vivia sem rumo".
A situação começou a se resolver quando a assistência social da cidade ofereceu transporte para que Maria Gladys pudesse deixar Jacutinga e ir para Volta Redonda, de onde seguiria para o Rio de Janeiro.