Maria Gladys volta a trabalhar após passar por dificuldades financeiras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Atriz que interpretou Lucimar na "Vale Tudo" original conseguiu um novo trabalho audiovisual e celebrou a conquista de voltar às telas em breve

Clique aqui e escute a matéria

A atriz Maria Gladys voltará às telas em breve, com um novo projeto audiovisual quatro meses após enfrentar dificuldades financeiras e pessoais.

Ela participará de um longa-metragem que começa a ser gravado no próximo semestre e deve estrear em 2026. Maria Gladys esteve no elenco de novelas como Gabriela (1975), Vale Tudo (1988) e Belíssima (2005).

A atriz de 85 anos participou da leitura do roteiro ao lado de Marcos Caruso e comemorou a volta ao trabalho.

"Foi uma maravilha! Eu sou atriz de teatro e sempre prefiro leituras presenciais às online", disse ela à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

"Dei um pulo no Rio de Janeiro e me deliciei com o texto. Trabalhar é muito bom, que delícia que é o ofício", completou.

Em maio deste ano, a atriz Maria Gladys enfrentou um período conturbado. Sua filha, Maria Thereza, a deu como desaparecida, e a situação ganhou ainda mais notoriedade quando a atriz enviou um áudio para a Rádio Tupi, acusando a filha de ter pego o dinheiro de sua conta bancária.

Ela relatou estar em Minas Gerais sem recursos para as despesas básicas. Pouco tempo depois, Maria Gladys explicou que havia se mudado para a cidade de Jacutinga em busca de um custo de vida mais baixo e confirmou que estava com dificuldades financeiras.

Na mesma época, seu filho, Glayson Gladis, deu uma entrevista, revelando que a mãe não estava bem de saúde e "vivia sem rumo".

A situação começou a se resolver quando a assistência social da cidade ofereceu transporte para que Maria Gladys pudesse deixar Jacutinga e ir para Volta Redonda, de onde seguiria para o Rio de Janeiro.