Patrícia Abravanel se atrapalha no Show do Milhão e revela resposta sem perceber

Apresentadora acabou respondendo pergunta feita à Blogueirinha. A "gafe" inusitada viralizou na web e arrancou risos da filha de Silvio Santos

Patricia Abravanel se atrapalhou e cometeu uma gafe no Show do Milhão desse domingo (17) ao revelar a resposta de uma pergunta. O momento repercutiu nas redes sociais.

A apresentadora, sem perceber, entregou a resposta de uma questão que valia R$ 30 mil para a Blogueirinha.



A pergunta do quadro era sobre como é chamada uma pessoa que nasceu nos anos 1970. As opções eram babyboomer, millenial, geração X ou geração Z.

"O Ratinho é geração X?", questionou Blogueirinha ao apresentador, que era um dos convidados. "Eu sou antes", disse ele.

Patricia Abravanel, que tem 47 anos, concordou e disse: "Eu sou geração X, nasci em 1970". A apresentadora caiu na risada ao perceber a gafe.

"Meu Deus, o que é que eu fiz? Foi muito sem querer, ela está me deixando doida. Ai, caramba! E se eu estiver errada? Não acredito que eu fiz isso", disse a filha de Silvio Santos.

Confira o momento:

Durante o Show do Milhão do último domingo (17), Patricia Abravanel surpreendeu ao acidentalmente entregar resposta de pergunta de R$ 30 mil para Blogueirinha.



: Reprodução#ShowDoMilhão #PatriciaAbravanel #Blogueirinha #sbt #social1 #lm pic.twitter.com/YeZVPNnEEJ — Social1 (@blogsocial1) August 18, 2025

Depois de responder à pergunta, Patricia Abravanel conferiu a resposta no telão, e o sistema confirmou que ela estava certa.

Blogueirinha, que estava no programa para participar da edição de celebridades do quadro, acertou uma pergunta sobre o livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, e também sobre qual fruta não nascia em árvore, entre laranja, jaca, pêssego ou melancia.

