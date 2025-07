Como Oruam ficou famoso? Rapper foi indiciado na Justiça por sete crimes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O rapper Oruam foi indiciado, nesta terça-feira (22) por associação ao tráfico de drogas e ligação com o Comando Vermelho (CV).

O Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro autorizou um mandado de prisão preventiva contra o cantor.

Oruam é indiciado por sete crimes, entre eles tráfico, associação ao tráfico de drogas, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.

Segundo informações da Polícia Civil, o rapper foi indiciado após impedir a apreensão de um menor de idade procurado por tráfico e por roubo na segunda-feira (21).

Oruam teria se refugiado no Complexo da Penha e desafiado as autoridades em vídeos publicados nas redes sociais. Segundo a polícia, ele e mais oito pessoas hostilizaram os agentes, arremessando pedras na viatura e proferindo xingamentos.

Até o momento, a defesa de Oruam não se manifestou.

Imagem do rapper Oruam - Reprodução/Instagram

Como Oruam ficou famoso?

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, é filho de Marcinho VP, líder do Comando Vermelho.

A carreira musical do rapper teve início em 2021. Em 2022, ele se destacou no cenário do trap, subgênero do rap.

Oruam ganhou destaque por meio de feats com artistas do trap como Ryan SP, MC IG e MC PH. Em 2023, sua participação no "Poesia Acústica" impulsionou ainda mais a carreira.

Além disso, Oruam também já se apresentou nos festivais Lollapalooza São Paulo e no Rock in Rio 2024.



A música "Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim" é considerada um dos principais sucessos da carreira de Oruam, sendo a música responsável por levá-lo ao reconhecimento de um público mais amplo.