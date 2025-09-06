fechar
Perfume | Notícia

Melhor que importado caro: 5 perfumes femininos com alta fixação que duram o dia todo

Essas cinco fragrâncias femininas unem elegância, intensidade e longa duração, provando que não é preciso gastar com importados caros

Por Pedro Lima Publicado em 06/09/2025 às 18:49
Imagem do perfume Elysée, O boticário
Imagem do perfume Elysée, O boticário - Divulgação: O Boticário

Clique aqui e escute a matéria

Encontrar um perfume feminino que una sofisticação, intensidade e boa fixação pode parecer um desafio, principalmente quando pensamos na fama dos importados. No entanto, o mercado nacional vem se destacando cada vez mais com fragrâncias que entregam performance e qualidade comparáveis – e até superiores – às de marcas internacionais conhecidas. O que chama a atenção é que essas opções oferecem não apenas perfumes marcantes, mas também uma fixação duradoura, que acompanha a rotina ao longo do dia sem precisar de reaplicações constantes.

Assim, é possível investir em fragrâncias acessíveis, com excelente custo-benefício, sem abrir mão da sofisticação que um perfume deve proporcionar. Perfumes com alta fixação se tornam aliados indispensáveis, já que ajudam a transmitir presença e personalidade, acompanhando desde o trabalho até compromissos sociais ou encontros especiais. A perfumaria nacional vem explorando ingredientes de qualidade e combinações olfativas modernas, criando experiências olfativas capazes de surpreender até quem está acostumado a utilizar apenas importados caros.

Essas fragrâncias conquistaram espaço não apenas pela durabilidade, mas também pelo equilíbrio entre notas florais, frutadas, amadeiradas e orientais, que atendem a diferentes estilos e momentos da vida. A seguir, apresentamos cinco perfumes femininos com excelente fixação e que se destacam como verdadeiras joias da perfumaria nacional. Cada um deles oferece um rastro elegante e duradouro, mostrando que não é preciso gastar alto para ter um aroma inesquecível.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

1. Elysée Eau de Parfum – O Boticário

O Elysée é conhecido pela sofisticação e pela fixação impressionante. Seu frasco luxuoso já entrega a proposta da fragrância, que combina notas cítricas, florais e um fundo ambarado intenso.

Ele foi desenvolvido para transmitir presença e poder, sendo perfeito para quem busca um perfume marcante para ocasiões especiais. A durabilidade é um dos pontos fortes, permanecendo facilmente por mais de 10 horas na pele sem perder intensidade.

Leia Também

2. Lily Eau de Parfum – O Boticário

Um clássico da perfumaria nacional, Lily é construído a partir da técnica de enfleurage, que capta a essência do lírio de forma artesanal.

Seu aroma floral sofisticado, combinado a toques amadeirados, resulta em uma fragrância envolvente que exala feminilidade. A fixação é de longa duração, acompanhando o dia inteiro e se tornando um verdadeiro cartão de visitas para quem busca elegância atemporal.

Leia Também

3. Essencial Exclusivo Floral – Natura

A linha Essencial é uma das mais tradicionais da Natura, e o Exclusivo Floral se destaca pela intensidade e pelo equilíbrio entre delicadeza e sofisticação.

Suas notas de flores brancas se misturam a toques amadeirados, criando uma fragrância versátil, indicada tanto para o dia quanto para a noite. A fixação é consistente e proporciona aquela sensação de frescor e presença que dura por muitas horas.

Leia Também

4. Eudora Eau de Parfum – Eudora

Com um aroma envolvente e sedutor, o Eudora Eau de Parfum foi criado para mulheres que gostam de marcar presença. Ele mistura notas frutadas, florais e orientais, resultando em uma fragrância quente e sofisticada.

A fixação é outro ponto de destaque: permanece intensa na pele ao longo do dia, tornando-se ideal para quem busca versatilidade e quer um perfume que transite bem entre o ambiente profissional e a vida social.

Leia Também

5. Una Artisan – Natura

O Una Artisan é um perfume que aposta na sofisticação dos detalhes. Ele une notas florais com especiarias e toques amadeirados, criando uma fragrância moderna e marcante.

Sua fixação é poderosa, capaz de permanecer por mais de 12 horas com projeção elegante, o que o coloca lado a lado – ou até acima – de muitos importados caros. É indicado para mulheres que desejam um perfume exclusivo e inesquecível.

Leia também

4 fragrâncias nacionais que parecem importadas perfeitas para a primavera
PERFUMES

4 fragrâncias nacionais que parecem importadas perfeitas para a primavera
3 perfumes nacionais, frescos e elegantes para o calor do verão
PERFUMES

3 perfumes nacionais, frescos e elegantes para o calor do verão

Compartilhe

Tags