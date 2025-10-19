4 cortes de cabelo que envelhecem proibidos para mulheres maduras
Descubra quais cortes de cabelo podem envelhecer a aparência. Veja quais estilos evitar para realçar a beleza e rejuvenescer o visual!
Certos cortes de cabelo que parecem clássicos ou modernos à primeira vista podem, na prática, envelhecer e endurecer os traços, tirando leveza e movimento dos fios.
E o pior: muitas vezes, são escolhas comuns entre mulheres maduras que buscam praticidade, mas acabam tendo o efeito oposto.
O corte de cabelo certo tem o poder de rejuvenescer o rosto, suavizar traços e valorizar a beleza natural.
Para mulheres maduras que desejam um look moderno e leve, é importante conhecer quais cortes devem ser evitados e o porquê.
4 cortes de cabelo que podem envelhecer o rosto que devem ser evitados
1. Bob com franja reta
O bob com franja reta é um clássico, mas em mulheres maduras, pode se tornar um inimigo do rejuvenescimento.
A franja muito marcada, cortada na linha das sobrancelhas, cria um visual rígido e severo, o que tende a acentuar as linhas de expressão e deixar o olhar mais fechado.
Esse estilo também achata o rosto e tira leveza dos traços, especialmente em rostos redondos ou quadrados. Além disso, exige manutenção constante para não perder o formato, algo que pode se tornar cansativo no dia a dia.
Substitua por: prefira uma franja lateral longa ou desfiada, que cria movimento e suaviza a expressão. Combinada a um bob repicado ou assimétrico, o resultado é leve, moderno e naturalmente elegante.
2. Repicado exagerado
Embora o corte em camadas ajude a dar movimento e volume, o repicado em excesso pode causar o efeito contrário ao desejado.
Quando há muitas pontas e mechas desconectadas, o cabelo perde forma, fica com aparência ressecada e desarrumada, o que adiciona alguns anos ao visual.
O excesso de repicado também enfraquece o caimento natural dos fios, deixando-os mais finos e sem estrutura, um problema comum após os 40 anos, quando o cabelo tende a perder densidade.
Substitua por: aposte em camadas suaves e bem distribuídas, que acompanham o contorno do rosto. Cortes como o soft bob ou o butterfly cut discreto são ótimas opções para rejuvenescer com naturalidade.
3. Longo com pontas retas
O cabelo longo e reto pode parecer uma escolha clássica, mas em mulheres maduras ele tende a pesar o semblante e acentuar a flacidez facial.
O comprimento exagerado, especialmente abaixo do busto, também pode alongar demais o rosto e endurecer o visual, tirando a sensação de leveza.
Além disso, fios muito longos e sem movimento destacam o afinamento natural do cabelo, comum com o passar dos anos. O resultado é um look cansado e sem vitalidade.
Substitua por: prefira cortes médios ou long bob com leves desfiados nas pontas. Para quem não abre mão do cabelo longo, inclua franjas laterais suaves e camadas discretas para criar fluidez.
4. Chanel reto e pesado
O chanel reto e estruturado é um corte clássico, mas pode enrijecer o visual em mulheres maduras.
Isso acontece porque ele tem linhas muito marcadas e um acabamento simétrico, que destaca ângulos do rosto e evidencia rugas e linhas de expressão.
Em especial, quando o cabelo é muito liso ou escuro, o chanel reto pode deixar o rosto com aparência séria e sem movimento, o oposto do efeito jovem e natural que se busca.
Substitua por: aposte em um chanel moderno, levemente repicado ou com base arredondada, conhecido como soft chanel. Esse formato adiciona movimento, volume na medida certa e suaviza os traços faciais.
