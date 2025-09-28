fechar
Cabelo | Notícia

4 cortes de cabelo curtos elegantes e práticos que valorizam mulheres maduras

Descubra cortes de cabelo elegantes e práticos que realçam a beleza de mulheres maduras trazendo estilo, sofisticação e facilidade no dia a dia.

Por Eduarda Barreto Publicado em 28/09/2025 às 11:51
Mulher com corte de cabelo curto estilo pixie!
Mulher com corte de cabelo curto estilo pixie! - Foto: Freepik

Clique aqui e escute a matéria

Mudar o visual pode ser uma forma incrível de renovar a autoestima e valorizar a beleza natural.

Para mulheres maduras, os cortes de cabelo curtos surgem como aliados perfeitos: práticos, modernos e cheios de estilo, eles facilitam o dia a dia sem abrir mão da sofisticação.

Além de valorizar os traços do rosto, os cortes curtos trazem leveza ao visual e são ideais para quem deseja um look versátil, que transita bem entre ocasiões formais e momentos casuais.

4 cortes de cabelo versáteis perfeitos para mulheres maduras

1. Long Bob

O long bob é o corte médio-curto que nunca sai de moda. Geralmente feito na altura dos ombros, ele combina base reta com pontas levemente alongadas na frente, criando movimento e elegância.

O corte tem efeito rejuvenescedor, pois emoldura o rosto e suaviza linhas de expressão. Além disso, pode ser usado liso, ondulado ou com leve volume, adaptando-se a diferentes tipos de fio.

LEIA TAMBÉM: 5 cortes de cabelo elegantes e mais desejados em 2025

Caso queira algo diferente, acrescentar luzes discretas ou mechas mais claras ajuda a dar luminosidade ao rosto, valorizando ainda mais o corte.

2. Chanel

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O chanel é um dos cortes mais tradicionais e elegantes da história da moda capilar. Ele pode variar entre a altura do queixo e a base do pescoço, com fios retos ou levemente repicados.

Por ser um corte clássico, transmite sofisticação e seriedade, sem abrir mão da modernidade. Além disso, é fácil de manter e combina com diferentes texturas de cabelo.

Leia Também

Para variar, o chanel de bico (mais comprido na frente) ou o desfiado são versões que deixam o visual mais atual e dinâmico.

3. Short Bob com franja lateral

O short bob é a versão mais curta do bob tradicional, geralmente acima da mandíbula. A franja lateral suaviza a expressão, ajuda a disfarçar linhas da testa e dá leveza ao olhar.

O short bob também destaca o maxilar e alonga o pescoço, proporcionando um visual elegante.

LEIA TAMBÉM: 4 cortes de cabelo curtos e elegantes para mulheres 55+

Esse corte funciona muito bem com finalização polida para eventos formais, mas também pode ser usado com ondas naturais no dia a dia, garantindo versatilidade.

4. Bixie

O bixie é a fusão entre o pixie cut e o bob, unindo a leveza dos fios curtos ao movimento das camadas médias. Ele traz um ar moderno e ousado, sendo perfeito para mulheres que gostam de inovar.

O bixie valoriza os traços do rosto e transmite personalidade. Por ser despojado, pode deixar o visual mais jovem e cheio de atitude.

Leia Também

Esse tipo de corte pode ser finalizado com pomada ou mousse para destacar o movimento das camadas, dando um ar contemporâneo e sofisticado.

VEJA TAMBÉM: Seu cabelo está ressecado? Então veja 5 benefícios da babosa!

Leia também

4 cores de esmalte elegantes mais desejadas entre mulheres maduras
esmaltes elegantes

4 cores de esmalte elegantes mais desejadas entre mulheres maduras
4 perfumes bons e baratos do Boticário com fixação de importados de luxo
perfumes boticário

4 perfumes bons e baratos do Boticário com fixação de importados de luxo

Compartilhe

Tags