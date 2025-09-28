4 cortes de cabelo curtos elegantes e práticos que valorizam mulheres maduras
Descubra cortes de cabelo elegantes e práticos que realçam a beleza de mulheres maduras trazendo estilo, sofisticação e facilidade no dia a dia.
Clique aqui e escute a matéria
Mudar o visual pode ser uma forma incrível de renovar a autoestima e valorizar a beleza natural.
Para mulheres maduras, os cortes de cabelo curtos surgem como aliados perfeitos: práticos, modernos e cheios de estilo, eles facilitam o dia a dia sem abrir mão da sofisticação.
Além de valorizar os traços do rosto, os cortes curtos trazem leveza ao visual e são ideais para quem deseja um look versátil, que transita bem entre ocasiões formais e momentos casuais.
4 cortes de cabelo versáteis perfeitos para mulheres maduras
1. Long Bob
O long bob é o corte médio-curto que nunca sai de moda. Geralmente feito na altura dos ombros, ele combina base reta com pontas levemente alongadas na frente, criando movimento e elegância.
O corte tem efeito rejuvenescedor, pois emoldura o rosto e suaviza linhas de expressão. Além disso, pode ser usado liso, ondulado ou com leve volume, adaptando-se a diferentes tipos de fio.
LEIA TAMBÉM: 5 cortes de cabelo elegantes e mais desejados em 2025
Caso queira algo diferente, acrescentar luzes discretas ou mechas mais claras ajuda a dar luminosidade ao rosto, valorizando ainda mais o corte.
2. Chanel
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O chanel é um dos cortes mais tradicionais e elegantes da história da moda capilar. Ele pode variar entre a altura do queixo e a base do pescoço, com fios retos ou levemente repicados.
Por ser um corte clássico, transmite sofisticação e seriedade, sem abrir mão da modernidade. Além disso, é fácil de manter e combina com diferentes texturas de cabelo.
Para variar, o chanel de bico (mais comprido na frente) ou o desfiado são versões que deixam o visual mais atual e dinâmico.
3. Short Bob com franja lateral
O short bob é a versão mais curta do bob tradicional, geralmente acima da mandíbula. A franja lateral suaviza a expressão, ajuda a disfarçar linhas da testa e dá leveza ao olhar.
O short bob também destaca o maxilar e alonga o pescoço, proporcionando um visual elegante.
LEIA TAMBÉM: 4 cortes de cabelo curtos e elegantes para mulheres 55+
Esse corte funciona muito bem com finalização polida para eventos formais, mas também pode ser usado com ondas naturais no dia a dia, garantindo versatilidade.
4. Bixie
O bixie é a fusão entre o pixie cut e o bob, unindo a leveza dos fios curtos ao movimento das camadas médias. Ele traz um ar moderno e ousado, sendo perfeito para mulheres que gostam de inovar.
O bixie valoriza os traços do rosto e transmite personalidade. Por ser despojado, pode deixar o visual mais jovem e cheio de atitude.
Esse tipo de corte pode ser finalizado com pomada ou mousse para destacar o movimento das camadas, dando um ar contemporâneo e sofisticado.
VEJA TAMBÉM: Seu cabelo está ressecado? Então veja 5 benefícios da babosa!