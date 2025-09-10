fechar
Cabelo | Notícia

Cabelo x clima: como cada estação do ano muda a saúde dos fios

Cada estação do ano impõe desafios específicos à saúde capilar, exigindo ajustes na rotina de cuidados para manter brilho, maciez e movimento.

Por Bruna Oliveira Publicado em 10/09/2025 às 22:40 | Atualizado em 10/09/2025 às 22:43
Mulher com cabelos soltos no outono
Mulher com cabelos soltos no outono - iStock

O cabelo é um verdadeiro termômetro da natureza: mudanças de temperatura, umidade e exposição solar interferem diretamente na aparência, na textura e até na resistência dos fios.

Entender como o clima impacta o cabelo ajuda a prevenir danos e adaptar produtos e hábitos às necessidades de cada período.

Primavera: clima instável e fios sensíveis

A variação de temperatura e a umidade crescente podem estimular a oleosidade na raiz e ressecar pontas já fragilizadas. Aposte em hidratações leves e finalizadores antifrizz para manter o cabelo alinhado.

Verão: sol, suor e cloro

O calor intenso e a exposição ao sol oxidam os pigmentos, provocando desbotamento em cabelos tingidos, enquanto o suor e o contato com água de piscina ressecam e enfraquecem os fios.

Proteção solar para cabelos, leave-ins nutritivos e lavagem pós-exposição são essenciais.

Outono: queda e queda de brilho

Com a diminuição da temperatura e ar mais seco, a tendência é o aumento da queda de cabelo e da fragilidade.

Máscaras nutritivas, tônicos fortalecedores e óleos leves ajudam a repor nutrientes e manter a vitalidade.

Inverno: ressecamento e estática

O ar frio e seco retira a hidratação natural dos fios, deixando-os opacos, ásperos e mais suscetíveis à quebra.

Hidratações profundas, finalizadores com ativos umectantes e evitar banhos muito quentes são medidas que protegem a saúde capilar.

