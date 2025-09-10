HBO Max chama Silvio de Abreu para comandar retorno de Beleza Fatal
Silvio de Abreu, autor de novelas, vai retornar ao HBO Max para supervisionar a continuação da trama Beleza Fatal, de Raphael Montes. A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.
“Sempre me perguntam se vai ter uma continuação. A HBO me ligou três vezes, e eu disse não. Na última, eu falei talvez. Vamos ver. Do ódio para o amor é um pulo, eu não gosto de fazer nada que seja ruim. Se tiver uma boa história, quem sabe. E eu sou criativo”, disse Raphael Montes, em uma entrevista recente ao podcast Inteligência Ltda.
Camila Queiroz, atualmente grávida, foi a protagonista de Beleza Fatal. Porém, a atriz está cotada também para protagonizar a próxima novela de Walcyr Carrasco na Globo, Quem Ama Cuida, que estreia em 2026. Outros nomes da trama de Raphael Montes devem participar da continuidade, como Camila Pitanga, que defendeu a vilã Lola.
O retorno de Beleza Fatal tem uma explicação simples: a novela foi um grande sucesso, mesmo fora da Globo. Chegou ao ponto de ser o número 1 do streaming no Brasil e na América Latina.
