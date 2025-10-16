Dia Mundial da Menopausa: como cuidar da pele madura do jeito certo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Menopausa costuma ocorrer entre os 45 e 55 anos de pessoas com útero, onde o diagnóstico é feito 12 meses após a última menstruação

O Dia Mundial da Menopausa é celebrado no dia 18 de outubro, e surge para conscientizar sobre essa fase da vida em mulheres maduras, bem como os cuidados necessários com a saúde neste momento. A data visa maior qualidade de vida e também diminuir o tabu em relação ao tema, discutindo sintomas, mudanças hormonais e o cuidado com o próprio corpo.

Uma das áreas que são afetadas com a chegada da menopausa é a pele, devido às mudanças hormonais e físicas. Os impactos são diversos, por isso é necessário o acompanhamento dermatológico e também uma rotina de skincare adequada às necessidades da região.

Uma dica é manter a pele hidratada com produtos ricos em ácido hialurônico e ceramidas, além do uso diário do protetor solar.

A pele da menopausa: saiba como cuidar

pele creme skincare - Ron Lach/Pexels

Apesar de muitos mitos envolvendo a menopausa, a dermatologista Marina Horne explica como uma rotina personalizada de cuidados pode diminuir esses impactos e realçar a beleza da pele madura.

Devido à diminuição dos níveis de estrogênio causada pela menopausa, a pele tende a ficar mais fina, menos densa e propensa à flacidez. Além disso, a barreira cutânea pode sofrer com a perda de água, o que demanda uma maior hidratação.

"Nessa fase da vida, o skincare diário se torna mais crucial do que nunca, pois a pele precisa de um suporte extra para lidar com essas mudanças. Hoje, no mercado, encontramos produtos com formulações e tecnologias diferenciadas que ajudam a melhorar a qualidade da pele durante o processo de envelhecimento. Alguns, inclusive, já possuem ativos que também ajudam no processo de regeneração da pele", destaca a dermatologista.

Neste sentido, surge a Alastin, nova marca de skincare regenerativa, que possui em alguns produtos da sua linha a tecnologia trihex, uma combinação de peptídeos que ajuda a remover fragmentos de colágeno e elastina danificados, estimulando a regeneração da pele. Conheça alguns produtos que podem ser utilizados na rotina de skincare para quem está na menopausa: