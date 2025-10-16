Skincare para peles sensíveis: ingredientes calmantes que realmente funcionam

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Criar uma rotina de skincare específica é essencial não apenas para conforto imediato, mas também para manter a saúde da barreira cutânea

Clique aqui e escute a matéria

Peles sensíveis exigem cuidados especiais. Reagem com facilidade a agressões externas, como poluição, sol, ar-condicionado e até certos produtos de beleza, manifestando vermelhidão, coceira ou ardência.

Criar uma rotina de skincare específica é essencial não apenas para conforto imediato, mas também para manter a saúde da barreira cutânea.

A chave está em escolher ingredientes calmantes que realmente funcionam, reduzindo irritações e fortalecendo a pele.

1. Aloe vera

Um clássico do cuidado calmante, a aloe vera hidrata profundamente, acalma vermelhidão e promove sensação de frescor. Suas propriedades anti-inflamatórias ajudam a reduzir irritações e queimaduras leves.

2. Camomila

Rica em flavonoides e óleos essenciais, a camomila tem ação anti-inflamatória e antioxidante. É indicada para peles sensíveis ou reativas, ajudando a minimizar vermelhidão e desconforto.

3. Pantenol (Vitamina B5)

O pantenol é um excelente hidratante e reparador da barreira cutânea. Ele retém água nas camadas superficiais da pele, reduz irritações e acelera a regeneração da pele danificada.

4. Niacinamida

Também conhecida como vitamina B3, a niacinamida fortalece a barreira da pele, melhora a resistência a agressões externas e tem efeito anti-inflamatório, tornando-se essencial para peles sensíveis ou com vermelhidão recorrente.

5. Extratos vegetais suaves

Extratos de aveia, pepino, chá verde e centella asiática trazem propriedades calmantes e antioxidantes. Eles ajudam a controlar inflamações e oferecem conforto imediato, além de proteger a pele de agressões externas.

Dicas para rotina eficiente