Beleza | Notícia

Skincare para peles sensíveis: ingredientes calmantes que realmente funcionam

Criar uma rotina de skincare específica é essencial não apenas para conforto imediato, mas também para manter a saúde da barreira cutânea

Por Bruna Oliveir Publicado em 16/10/2025 às 15:53
Mulher passando produto no rosto
Mulher passando produto no rosto - Artem Varnitsin/iStock

Peles sensíveis exigem cuidados especiais. Reagem com facilidade a agressões externas, como poluição, sol, ar-condicionado e até certos produtos de beleza, manifestando vermelhidão, coceira ou ardência.

A chave está em escolher ingredientes calmantes que realmente funcionam, reduzindo irritações e fortalecendo a pele.

1. Aloe vera

Um clássico do cuidado calmante, a aloe vera hidrata profundamente, acalma vermelhidão e promove sensação de frescor. Suas propriedades anti-inflamatórias ajudam a reduzir irritações e queimaduras leves.

2. Camomila

Rica em flavonoides e óleos essenciais, a camomila tem ação anti-inflamatória e antioxidante. É indicada para peles sensíveis ou reativas, ajudando a minimizar vermelhidão e desconforto.

3. Pantenol (Vitamina B5)

O pantenol é um excelente hidratante e reparador da barreira cutânea. Ele retém água nas camadas superficiais da pele, reduz irritações e acelera a regeneração da pele danificada.

4. Niacinamida

Também conhecida como vitamina B3, a niacinamida fortalece a barreira da pele, melhora a resistência a agressões externas e tem efeito anti-inflamatório, tornando-se essencial para peles sensíveis ou com vermelhidão recorrente.

5. Extratos vegetais suaves

Extratos de aveia, pepino, chá verde e centella asiática trazem propriedades calmantes e antioxidantes. Eles ajudam a controlar inflamações e oferecem conforto imediato, além de proteger a pele de agressões externas.

Dicas para rotina eficiente

  • Opte por produtos hipoalergênicos e sem fragrâncias artificiais.
  • Faça testes de sensibilidade antes de incluir novos ativos na rotina.
  • Combine ingredientes calmantes com proteção solar diária, mesmo em dias nublados, pois a exposição ao sol aumenta a reatividade da pele.

