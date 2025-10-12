fechar
Beleza | Notícia

Estética regenerativa: os procedimentos que estimulam colágeno naturalmente

Em vez de resultados instantâneos e artificiais, a proposta é promover o rejuvenescimento a partir da própria capacidade de regeneração do corpo

Por Bruna Oliveira Publicado em 12/10/2025 às 17:46
Mulher fazendo rotina de skincare no rosto
Mulher fazendo rotina de skincare no rosto - iStock

Nos últimos anos, o foco da beleza tem migrado da transformação imediata para o cuidado inteligente e contínuo.

Dentro desse novo olhar, surge a estética regenerativa — uma vertente que aposta em técnicas e ativos capazes de estimular a produção natural de colágeno, devolvendo firmeza e vitalidade à pele de forma progressiva.

O que é estética regenerativa

A estética regenerativa une ciência, biotecnologia e práticas de autocuidado para restaurar funções naturais da pele.

O objetivo não é apenas tratar rugas ou flacidez, mas melhorar a saúde celular e prolongar os efeitos do colágeno ao longo do tempo.

Essa abordagem prioriza equilíbrio e resultados sutis, respeitando o ritmo biológico da pele.

Bioestimuladores de colágeno

Entre os principais procedimentos estão os bioestimuladores, como o ácido polilático e a hidroxiapatita de cálcio.

Aplicados em pequenas doses, eles ativam a produção de colágeno tipo I, responsável pela sustentação da pele. O resultado aparece de forma gradual, deixando o rosto com aspecto mais firme e natural.

Microagulhamento

O microagulhamento também é um destaque na estética regenerativa. A técnica cria microperfurações controladas na pele, estimulando o processo de cicatrização e a produção de colágeno e elastina.

Quando associado a ativos regeneradores, potencializa ainda mais a renovação celular.

Laser e ultrassom microfocado

Esses equipamentos utilizam energia térmica para atingir camadas mais profundas da pele, provocando uma resposta inflamatória leve que estimula o colágeno.

São opções eficazes para quem busca firmeza e melhora na textura sem recorrer a procedimentos invasivos.

Cosméticos com ação regeneradora

Além dos tratamentos em clínica, o mercado tem investido em cosméticos com peptídeos, fatores de crescimento e extratos vegetais que estimulam a síntese natural de colágeno.

Esses produtos fortalecem a pele no dia a dia e complementam os resultados obtidos nos consultórios.

