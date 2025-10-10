Natura Lumina inaugura nova era de cuidados capilares com Juliana Paes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nova linha Antissinais Regenerador Capilar promete prevenir e reverter fios brancos, marcando um avanço em tecnologia e autocuidado

A Natura anuncia o lançamento da linha Lumina Antissinais Regenerador Capilar, que chega ao mercado para transformar a forma como cuidamos dos cabelos.

A novidade combina ciência e biotecnologia em fórmulas que prometem prevenir, reverter e tratar o aparecimento dos primeiros fios brancos, devolvendo densidade, brilho e vitalidade aos fios.

Para apresentar a linha ao público, a marca convidou Juliana Paes, atriz e embaixadora de Natura Lumina, que lidera a nova campanha nacional com o conceito “O controle do tempo dos seus cabelos em suas mãos”. O movimento fala sobre liberdade e respeito às diferentes fases da vida, mas também sobre a possibilidade de escolha.

“Acredito que a verdadeira beleza está em respeitar cada fase da vida — mas também em poder decidir como queremos vivê-las. Natura Lumina Antissinais é sobre liberdade, sobre ter o controle do tempo dos seus cabelos em suas mãos”, afirma Juliana.

Sobre a linha

A linha apresenta uma combinação exclusiva de Bio Proteína Tripla Ação e Pró-Melanina, ativos que agem diretamente no bulbo capilar, estimulando a produção natural de melanina e ajudando a restaurar a estrutura dos fios.

O resultado é um tratamento completo que atua na aparência e na saúde dos cabelos, mantendo-os fortes, densos e com brilho natural.

“O lançamento de Lumina Antissinais reforça a vocação da Natura para unir ciência, inovação e sustentabilidade em soluções que respondem às novas demandas de consumo e comportamento. Estamos falando de uma linha inovadora que combina biotecnologia com o poder dos ativos da biodiversidade brasileira, atuando não só na aparência dos fios, mas em sua saúde e vitalidade a longo prazo”, explica Denise Coutinho, diretora de Marketing e Comunicação da marca.

O sistema de cuidados inclui sérum de prevenção, shampoo antioxidante, condicionador, máscara de tratamento e leave-in densificador, desenvolvidos para uso contínuo e resultados progressivos.

A campanha, criada pela Africa Creative, amplia a conversa sobre os primeiros fios brancos com uma abordagem acolhedora e sem tabus. O movimento #MeuPrimeiroFioBranco convida pessoas de diferentes idades e estilos a compartilharem suas histórias de autoconhecimento e aceitação.

Entre os nomes que participam da ação estão Thalita Meneghim, Tata Estaniecki, Camila Fremder, Lela Brandão, Juliana Luziê, Aline Favoreto, Wladia Goes e especialistas em cabelos como Gue Oliveira e Mabel Garcia.

A série de conteúdos, protagonizada pela apresentadora Ana Clara, abre espaço para conversas reais sobre autoestima e autocuidado.

"A proposta desta campanha foi abrir espaço para uma conversa mais natural e acolhedora sobre os primeiros sinais dos fios grisalhos. Ao trazer histórias reais e explorar o potencial da tecnologia por trás da nova linha de Natura Lumina, criamos uma narrativa que une ciência, autocuidado e identificação. Nosso objetivo foi construir um movimento que represente a pluralidade de vivências em torno dos fios brancos e destaque a Natura como uma marca que inova com propósito, ouvindo e valorizando as experiências das pessoas”, explica Verônica Gordilho, co-COO da Africa Creative.

