Natura lança programa Criadores da Beleza e acelera a profissionalização das vendas por influência digital

Novidade fortalece a atuação das 1,6 milhão de Consultoras de Beleza Natura e Avon e avança na transformação digital das Vendas por Relações

Por Samara Cinobio Publicado em 05/10/2025 às 12:41
Natura
Natura - Divulgação

A Natura acaba de anunciar o lançamento do programa Criadores da Beleza, um novo marco na estratégia de Vendas por Relações, principal canal de receitas da companhia.

A iniciativa fortalece a comunidade formada por 1,6 milhão de Consultoras de Beleza Natura e Avon no País, e avança na transformação digital com as Vendas por Influência a partir da formação de verdadeiras criadoras de conteúdo.

Elas utilizam linguagem autoral, autêntica e com potência criativa para compartilhar informações relevantes e engajar suas comunidades nas redes sociais, potencializando essa atividade econômica tão importante para a geração de renda e o empreendedorismo.

Somente no Brasil, a iniciativa já reúne 600 Consultoras Influenciadoras com perfis que refletem o compromisso de diversidade, equidade e inclusão da Natura.

A formação do grupo valoriza diferentes vozes, sotaques, idades e origens raciais e regionais, refletindo a pluralidade do Brasil.

Com a capacitação em novas linguagens digitais e habilidades, como edição de vídeo, produção de imagens e uso de ferramentas de IA — além de acesso a plataformas e recursos inéditos —, a companhia amplia o papel da Consultora de Beleza como agente de mobilidade social e inclusão produtiva dentro da economia criativa.

Este movimento representa o potencial da categoria, considerando os dados de performance já obtidos na jornada da rede no digital.

Um exemplo disso é o pioneirismo da Natura, primeira marca global de beleza a estrear no TikTok Shop, com registro de incremento nas receitas pelo canal.

Além disso, cerca de 42% dos pedidos realizados pelas CBs já são conquistados por meio da criação de conteúdos das marcas Natura e Avon. Além disso, as Consultoras que passam pelos treinamentos para se adaptarem ao digital vendem 2,3x mais.

Mais do que um programa de capacitação digital, o Criadores da Beleza fortalece a dimensão comunitária do negócio.

“A percepção do papel da Consultora de Beleza vai muito além da vendedora, é uma verdadeira agente de transformação em seu bairro, cidade ou perfil nas redes sociais. Elas inspiram escolhas, promovem autoestima e geram impacto positivo”, revela Maria Eduarda Cavalcanti, Diretora de Venda Direta Natura e Avon Brasil.

“Ao dar protagonismo a essas vozes, ampliamos a relevância das relações humanas em um contexto no qual a confiança e a autenticidade são diferenciais decisivos para a conversão da compra”, finaliza.

Para o desenvolvimento do programa, a Natura se uniu a parceiros estratégicos como a YOUPIX, responsável pela identidade do programa, conectando presença digital e empreendedorismo. Já a FLINT, startup especialista em educação de linguagem creator, ajudou a desenvolver a trilha de capacitação.

O envolvimento de parceiros externos especializados trouxe o suporte necessário para que a companhia ofereça uma experiência profissional de alto nível, alinhada às melhores práticas do mercado de influência digital.

Pioneirismo no TikTok One e TikTok Shop

A novidade soma-se ao pioneirismo da Natura nas plataformas digitais. Em 2024, a companhia se tornou a primeira empresa de beleza a adotar o Pool Privado de Criador no TikTok One, permitindo às Consultoras de Beleza se profissionalizarem como criadoras de conteúdo.

No primeiro semestre de 2025, a entrada na vitrine do TikTok Shop consolidou a integração entre consumo e interação social, com milhares de pedidos realizados pelas mãos das Consultoras e 5% da receita total da plataforma provenientes da rede.

O programa oferece uma trilha gratuita de capacitação em influência digital, certificada pela Escola Natura e Avon, com módulos segmentados para diferentes níveis, entre iniciantes e avançados, além de lives quinzenais no recém lançado canal TV Consultoria, mantido pela Natura no YouTube.

Além disso, as Consultoras também terão acesso a ferramentas inéditas, como assistente de IA no WhatsApp para planejamento de publicações, templates exclusivos em parceria com o Canva e funcionalidades para potencializar a venda online por meio do Espaço Digital Natura.

Uma nova potência do digital: Minha Loja

Totalmente conectado à capacitação e desenvolvimento da transformação digital vivida na Consultoria de Beleza, a “Minha Loja” é a nova plataforma digital da Natura e Avon.

Criada para oferecer à cada Consultora de Beleza sua própria loja online, personalizada e sempre disponível aos clientes, a novidade permite que as Consultoras ofereçam o portfólio completo das duas marcas em um só link, sem a necessidade de estoque ou pedido mínimo, com opções variadas de pagamento e histórico de compras integrado.

Intuitiva, simples de usar e altamente compartilhável nas redes sociais ou WhatsApp, a ferramenta facilita a rotina das empreendedoras. Além disso, amplia as possibilidades de vendas e garante que cada interação com os clientes represente uma oportunidade de negócio, fortalecendo os vínculos da rede e gerando oportunidades para novas receitas.

“As Consultoras de Beleza já são influenciadoras por natureza. Elas sempre foram as primeiras a recomendar, orientar e inspirar suas comunidades”, conta Maria Eduarda Cavalcanti.

“Novidades, como o programa Criadores da Beleza e a Minha Loja, representam um reconhecimento a esse protagonismo e oferece ferramentas, capacitação e visibilidade para que cada uma possa crescer ainda mais no digital, à sua maneira. Assim, terão novas oportunidades para a geração de renda e o estreitamento de seu vínculo com os clientes que confiam na recomendação personalizada dos produtos mais apropriados para cada um”, conclui a Diretora de Venda Direta Natura e Avon Brasil.

