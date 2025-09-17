Rotina simplificada: 3 dicas de beleza que cabem no seu tempo e na sua nécessaire

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Produtos com ativos de skincare da linha de maquiagem Tratamake da Avon são ótimos aliados para descomplicar o momento de autocuidado no dia a dia

Em meio à correria do dia a dia, entre reuniões e milhares de atividades, sobra pouco tempo para se dedicar a longos rituais de beleza.

Mas quem disse que praticidade não pode andar junto com cuidado? A maquiagem hoje não é só sobre transformar o visual, mas também sobre oferecer benefícios que facilitam a rotina e deixam a pele, ou até mesmo os cílios, mais saudáveis diariamente.

É nesse contexto que surgiu a linha Tratamake, da Avon, líder de maquiagem no Brasil, pensadas para quem quer uma rotina rápida, mas sem abrir mão de resultados.

A proposta da marca é trazer produtos inteligentes que unem maquiagem e tratamento em fórmulas que trabalham em prol da pele, lábios e cílios ao longo do dia. Confira três dicas que cabem no seu tempo e nécessaire:

1. Pele uniforme e cuidada

Para uma pele com acabamento impecável, o destaque fica por conta da base, disponível em duas versões que combinam maquiagem e skincare.

A nova Base Avon Tratamake Sérum Matte é a primeira da América Latina com a tecnologia Hidramatte, garantindo um acabamento sequinho e confortável.

Além disso, hidrata por até 48 horas, suaviza linhas finas e protege com FPS 30, sem o efeito ressecado típico das bases matte.

Já para quem prefere luminosidade, a Base Avon Tratamake Sérum 3 em 1 conta com fórmula leve e radiante.

Enriquecida com ácido tiodipropiônico, vitamina E e microesferas de sílica, uniformiza o tom, reduz manchas, hidrata por até 48 horas e controla a oleosidade. Tudo isso com cobertura natural e acabamento radiante.

2. Realce o olhar com cílios tratados



Nos olhos, a estrela é a Máscara Sérum Avon Tratamake. Além do volume instantâneo, ela traz uma combinação de ácido hialurônico, pantenol e manteiga de karité que fortalece os fios e promete cílios mais saudáveis em apenas quatro semanas de uso contínuo.

O truque é aplicar em movimentos de zigue-zague, da raiz às pontas, para abrir o olhar e valorizar cada fio.

3. Batom matte confortável

Para fechar o look do dia a dia, nada melhor do que o Batom Avon Tratamake Matte. Ele tem um núcleo de tratamento com ácido hialurônico e glicerina que hidrata profundamente, ao mesmo tempo em que entrega cor intensa e acabamento 100% matte.

Com FPS 15, ainda protege contra os raios solares desde a primeira passada, com textura cremosa que deixa os lábios macios, suaves e naturalmente mais cheios.

Todos os produtos da linha Avon Tratamake já estão disponíveis no e-commerce da Avon (www.avon.com.br), nas lojas parceiras e com as Consultoras de Beleza em todo o país.