fechar
Beleza |

Rotina simplificada: 3 dicas de beleza que cabem no seu tempo e na sua nécessaire

Produtos com ativos de skincare da linha de maquiagem Tratamake da Avon são ótimos aliados para descomplicar o momento de autocuidado no dia a dia

Por Samara Cinobio Publicado em 17/09/2025 às 13:35
Imagem de duas mulheres com maquiagem glow.
Imagem de duas mulheres com maquiagem glow. - Reprodução/iStock

Clique aqui e escute a matéria

Em meio à correria do dia a dia, entre reuniões e milhares de atividades, sobra pouco tempo para se dedicar a longos rituais de beleza.

Mas quem disse que praticidade não pode andar junto com cuidado? A maquiagem hoje não é só sobre transformar o visual, mas também sobre oferecer benefícios que facilitam a rotina e deixam a pele, ou até mesmo os cílios, mais saudáveis diariamente.

É nesse contexto que surgiu a linha Tratamake, da Avon, líder de maquiagem no Brasil, pensadas para quem quer uma rotina rápida, mas sem abrir mão de resultados.

A proposta da marca é trazer produtos inteligentes que unem maquiagem e tratamento em fórmulas que trabalham em prol da pele, lábios e cílios ao longo do dia. Confira três dicas que cabem no seu tempo e nécessaire:

1. Pele uniforme e cuidada

Para uma pele com acabamento impecável, o destaque fica por conta da base, disponível em duas versões que combinam maquiagem e skincare.

A nova Base Avon Tratamake Sérum Matte é a primeira da América Latina com a tecnologia Hidramatte, garantindo um acabamento sequinho e confortável.

Além disso, hidrata por até 48 horas, suaviza linhas finas e protege com FPS 30, sem o efeito ressecado típico das bases matte.

Já para quem prefere luminosidade, a Base Avon Tratamake Sérum 3 em 1 conta com fórmula leve e radiante.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Enriquecida com ácido tiodipropiônico, vitamina E e microesferas de sílica, uniformiza o tom, reduz manchas, hidrata por até 48 horas e controla a oleosidade. Tudo isso com cobertura natural e acabamento radiante.

2. Realce o olhar com cílios tratados

Nos olhos, a estrela é a Máscara Sérum Avon Tratamake. Além do volume instantâneo, ela traz uma combinação de ácido hialurônico, pantenol e manteiga de karité que fortalece os fios e promete cílios mais saudáveis em apenas quatro semanas de uso contínuo.

O truque é aplicar em movimentos de zigue-zague, da raiz às pontas, para abrir o olhar e valorizar cada fio.

3. Batom matte confortável

Para fechar o look do dia a dia, nada melhor do que o Batom Avon Tratamake Matte. Ele tem um núcleo de tratamento com ácido hialurônico e glicerina que hidrata profundamente, ao mesmo tempo em que entrega cor intensa e acabamento 100% matte.

Com FPS 15, ainda protege contra os raios solares desde a primeira passada, com textura cremosa que deixa os lábios macios, suaves e naturalmente mais cheios.

Todos os produtos da linha Avon Tratamake já estão disponíveis no e-commerce da Avon (www.avon.com.br), nas lojas parceiras e com as Consultoras de Beleza em todo o país.

Leia também

Skincare climático: como adaptar a rotina a diferentes regiões do Brasil
skincare

Skincare climático: como adaptar a rotina a diferentes regiões do Brasil
Natura promove protagonismo a mulheres reais nas ruas e redes sociais em nova fase da campanha Luna Divina
AUTOCUIDADO

Natura promove protagonismo a mulheres reais nas ruas e redes sociais em nova fase da campanha Luna Divina

Compartilhe

Tags