4 acessórios que transformam qualquer look básico em fashionista
De maxi brincos a bolsas statement: acessórios que elevam o visual e transformam até os looks mais básicos em produções fashionistas.
Clique aqui e escute a matéria
Nem sempre é preciso renovar todo o guarda-roupa para criar produções estilosas. Muitas vezes, o segredo está nos acessórios certos, capazes de transformar até os looks mais básicos em visuais fashionistas.
Em 2025, bolsas, óculos, bijuterias e até sapatos statement seguem como apostas certeiras para elevar a produção com personalidade.
Seja para o trabalho, uma saída casual ou até um evento especial, escolher os complementos certos faz toda a diferença. Pensando nisso, reunimos 4 acessórios que são tendência e deixam qualquer look atualizado em questão de segundos:
1. Maxi brincos
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Os maxi brincos estão de volta com força total, trazendo brilho, cor e formatos geométricos. Eles são perfeitos para transformar uma camiseta básica e jeans em um look cheio de estilo.
Aposte em versões com pedrarias ou metalizadas para dar aquele toque fashionista.
2. Óculos de sol estilosos
Mais do que proteção, os óculos de sol se tornaram protagonistas do look. Modelos ousados, como os de lentes coloridas, armações quadradas ou estilo retrô, estão em alta em 2025.
Um simples par de óculos pode ser o detalhe que transforma uma produção comum em superatual.
3. Bolsas statement
As bolsas com design diferenciado, cores vibrantes ou formatos criativos são um truque certeiro para atualizar o visual.
Mesmo em looks minimalistas, uma bolsa statement garante informação de moda instantânea e transmite personalidade.
4. Lenços e echarpes
Versáteis e atemporais, os lenços podem ser usados no pescoço, no cabelo, amarrados na bolsa ou até como top.
Essa versatilidade os torna um acessório indispensável para quem gosta de dar um toque fashionista sem esforço.
Dê um tchan no seu visual!
Investir em acessórios é uma das maneiras mais práticas de elevar o estilo sem complicação. Maxi brincos, óculos modernos, bolsas statement e lenços versáteis mostram que, com poucos detalhes, qualquer look básico pode se transformar em uma produção fashionista e cheia de personalidade.