Body Splash ganha espaço no mercado e se destaca como tendência de autocuidado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Segmento cresce com apelo de fragrâncias leves, preços acessíveis e forte presença entre as gerações mais jovens. Confira detalhes!

Clique aqui e escute a matéria

O mercado de perfumaria tem se reinventado nos últimos anos e uma das principais tendências do momento é o uso dos body splashes, por apresentarem fragrâncias leves, refrescantes e ideais para o dia a dia.

Com mais de 135 anos de tradição e inovando em seu segmento, a Avon acaba de lançar duas novas opções olfativas ao portfólio da linha Aquavibe que prometem encantar: uma fragrância de Abacaxi e Jasmim e outra de Carambola e Flor de Laranjeira.

“O comportamento do consumidor de beleza, principalmente da Geração Z, tem se transformado nos últimos anos", explica Juliana Barros, diretora de Marketing e Comunicação da Avon Brasil.

"Na perfumaria, a tendência reflete na preferência do público por fragrâncias que além de se mostrarem presentes no ambiente digital, ofereçam praticidade, leveza e uma identidade olfativa mais casual, conectada à sua rotina dinâmica e estilo de vida”, finaliza.

Pesquisas

Segundo a pesquisa sobre o comportamento de compra com o segmento de Frescores, realizada pela Kantar, o uso de body splashes tem crescido significativamente, refletindo uma mudança no hábito de consumo: o segmento apresentou quase o dobro de frequência de compra, o que evidencia a integração cada vez mais frequente dos frescores à rotina dos consumidores, junto aos demais perfumados.

Além disso, os dados revelam um forte crescimento no canal de presentes, apontando uma nova dinâmica de consumo, no qual fragrâncias leves e versáteis, como os body splashes, ganham protagonismo também como opções presenteáveis acessíveis.

“A mudança nos hábitos de consumo também se reflete no segmento de perfumaria. Atualmente, os consumidores associam o uso de body splashes combinado com os perfumes tradicionais, como Eau de Parfum e Deo Parfum, e na forte comunicação e presença no digital", afirma Valéria Conceição, gerente de Marketing de Perfumaria da Avon Brasil.

"Além da busca por versatilidade, a variedade de opções disponíveis influencia na decisão de compra do consumidor, que tem escolhido fragrâncias leves e práticas como os body splashes - que vêm conquistando destaque por unirem frescor, autenticidade e perfumação ideal para o dia a dia”, finaliza.

O body splash de Carambola com Flor de Laranjeira oferece uma perfumação suave e refrescante, ideal para os dias mais quentes. Já o Abacaxi com Jasmim, combina o aroma vibrante e refrescante de cítricos suculentos com um floral delicado e a essência calmante do capim-limão.