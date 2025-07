5 passos para uma rotina noturna de beleza perfeita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

É nesse período que o organismo intensifica a renovação celular e corrige danos causados pela exposição solar, poluição e estresse do dia a dia

Se durante o dia o objetivo dos cuidados com a pele é proteger, à noite o foco está na reparação e na nutrição.

Montar uma rotina noturna de beleza não precisa ser complicado — e pode se tornar um ritual relaxante antes de dormir.

Veja 5 passos indispensáveis para cuidar bem da pele antes de se deitar.

1. Remova completamente a maquiagem



Nada de dormir com base ou rímel. A maquiagem acumulada entope poros, favorece o surgimento de cravos e espinhas e ainda acelera o envelhecimento da pele.

Use demaquilantes bifásicos para produtos à prova d’água ou cleansing oil, que derretem a make sem agredir.

2. Limpe o rosto com sabonete facial

Mesmo sem maquiagem, o rosto acumula oleosidade e poluição ao longo do dia.

Escolha um sabonete adequado ao seu tipo de pele e lave com movimentos circulares, de preferência com água fria ou morna para evitar ressecamento.

3. Aplique um tônico ou essência



O tônico reequilibra o pH e remove resíduos que o sabonete pode não ter alcançado. Já as essências ajudam a hidratar levemente e preparar a pele para absorver melhor os próximos produtos.

É um passo simples que faz diferença na textura e luminosidade.

4. Invista em tratamentos específicos



É à noite que a pele aproveita melhor ativos potentes.

Séruns com vitamina C, ácido hialurônico, niacinamida ou ácidos renovadores podem ser aplicados para tratar manchas, linhas finas ou uniformizar o tom. Espalhe com suavidade, sem esfregar.

5. Finalize com um bom hidratante



Mesmo peles oleosas precisam de hidratação noturna. Um creme adequado cria uma barreira que retém água e ajuda nos processos de recuperação celular durante o sono.

Se quiser potencializar o cuidado, aposte em máscaras noturnas que agem enquanto você descansa.