Aline Brandão comanda programação de peso no Pina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cantora agita a Zona Sul do Recife nesta sexta-feira (09) com repertório atualizado pelo recente lançamento "Arriscando a Sorte" e clima de celebração

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Para quem quer começar o fim de semana em alto-astral na Zona Sul do Recife, a pedida desta sexta-feira (09) é conferir a sequência da temporada de shows do projeto “Sexta do Tatu”, no Tatu Bola Bar. Quem assume o comando da trilha sonora da noite é a cantora Aline Brandão, acompanhada de artistas convidados para uma maratona de muita música, descontração e gastronomia.

Roteiro da Noite e Novidades no Repertório



A programação da casa começa cedo com o happy hour, realizado das 18h às 21h. Ao longo da apresentação, Aline promete colocar o público para cantar clássicos e novidades. A participação na noite tem um gostinho especial: recentemente, a artista lançou o single “Arriscando a Sorte” — seu quarto lançamento no ano de 2026 —, que já faz parte oficial do repertório ao vivo.

Benefícios Exclusivos para Aniversariantes



O bar também aposta em vantagens para quem deseja comemorar datas especiais no local. Grupos a partir de 10 convidados ganham benefícios como um drinque ou uma sobremesa, R$ 100 para consumo direto na mesa no mesmo dia e cortesia de entradas.

Serviço

