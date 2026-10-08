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Aline Brandão comanda programação de peso no Pina

Cantora agita a Zona Sul do Recife nesta sexta-feira (09) com repertório atualizado pelo recente lançamento "Arriscando a Sorte" e clima de celebração

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 08/10/2026 às 15:45
Aline Brandão, cantora
Aline Brandão, cantora - Heitor Fernando - Divulgação

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Para quem quer começar o fim de semana em alto-astral na Zona Sul do Recife, a pedida desta sexta-feira (09) é conferir a sequência da temporada de shows do projeto “Sexta do Tatu”, no Tatu Bola Bar. Quem assume o comando da trilha sonora da noite é a cantora Aline Brandão, acompanhada de artistas convidados para uma maratona de muita música, descontração e gastronomia.

Roteiro da Noite e Novidades no Repertório

A programação da casa começa cedo com o happy hour, realizado das 18h às 21h. Ao longo da apresentação, Aline promete colocar o público para cantar clássicos e novidades. A participação na noite tem um gostinho especial: recentemente, a artista lançou o single “Arriscando a Sorte” — seu quarto lançamento no ano de 2026 —, que já faz parte oficial do repertório ao vivo.

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Benefícios Exclusivos para Aniversariantes

O bar também aposta em vantagens para quem deseja comemorar datas especiais no local. Grupos a partir de 10 convidados ganham benefícios como um drinque ou uma sobremesa, R$ 100 para consumo direto na mesa no mesmo dia e cortesia de entradas.

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Serviço

  • Evento: Sexta do Tatu, com Aline Brandão e convidados
  • Quando: Nesta sexta-feira (09), a partir das 18h (Happy hour das 18h às 21h)
  • Onde: Tatu Bola Bar Recife – Avenida Herculano Bandeira, 21, Pina, Recife - PE
  • Couvert Artístico: R$ 22
  • Informações e Aniversários: Consulte as condições e reservas pelo perfil oficial do restaurante

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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