Premiados do CINEMARÉ vão ganhar troféu assinado pelo artista Alexandre Almeida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Troféus batizados de "Patola de Ouro" e criados por Alexandre Almeida serão entregues a nove categorias na reta final do evento cinematográfico.

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A terceira edição do Cinemaré chega ao seu encerramento neste sábado (10) com uma novidade dedicada à valorização da produção audiovisual. A cerimônia de premiação, que ocorre no tradicional Cinema São Luiz, contará com troféus exclusivos idealizados e produzidos pelo artista Alexandre Almeida.

Nesta edição, o evento preparou uma premiação dividida em nove categorias, destacando frentes como Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator e Melhor Atriz. Além da entrega dos prêmios, a programação da noite reserva a exibição dos cinco filmes selecionados para o público e participantes reunidos na sala de cinema.

Homenagem à identidade local



Batizada de "Patola de Ouro", a obra criada por Alexandre Almeida faz referência direta ao tradicional caranguejo, elemento reconhecido como marca registrada da cidade.

Cada estatueta entregue aos vencedores leva o nome da respectiva categoria conquistada. A iniciativa busca eternizar na memória dos profissionais premiados a relevância de suas contribuições para o projeto, que reforça o papel fundamental da arte na sociedade.

Serviço

