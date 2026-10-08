Premiados do CINEMARÉ vão ganhar troféu assinado pelo artista Alexandre Almeida
Troféus batizados de "Patola de Ouro" e criados por Alexandre Almeida serão entregues a nove categorias na reta final do evento cinematográfico.
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A terceira edição do Cinemaré chega ao seu encerramento neste sábado (10) com uma novidade dedicada à valorização da produção audiovisual. A cerimônia de premiação, que ocorre no tradicional Cinema São Luiz, contará com troféus exclusivos idealizados e produzidos pelo artista Alexandre Almeida.
Nesta edição, o evento preparou uma premiação dividida em nove categorias, destacando frentes como Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator e Melhor Atriz. Além da entrega dos prêmios, a programação da noite reserva a exibição dos cinco filmes selecionados para o público e participantes reunidos na sala de cinema.
Homenagem à identidade local
Batizada de "Patola de Ouro", a obra criada por Alexandre Almeida faz referência direta ao tradicional caranguejo, elemento reconhecido como marca registrada da cidade.
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Cada estatueta entregue aos vencedores leva o nome da respectiva categoria conquistada. A iniciativa busca eternizar na memória dos profissionais premiados a relevância de suas contribuições para o projeto, que reforça o papel fundamental da arte na sociedade.
Serviço
- Encerramento e premiação da 3ª edição do Cinemaré
- Data: Sábado, 10
- Local: Cinema São Luiz
- Programação: Exibição de cinco filmes selecionados e anúncio dos vencedores de nove categorias