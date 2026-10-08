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Premiados do CINEMARÉ vão ganhar troféu assinado pelo artista Alexandre Almeida

Troféus batizados de "Patola de Ouro" e criados por Alexandre Almeida serão entregues a nove categorias na reta final do evento cinematográfico.

Por Bianca Tavares Publicado em 08/10/2026 às 15:10 | Atualizado em 08/10/2026 às 19:28
Premiados do CINEMARÉ vão ganhar troféu assinado pelo artista Michel de Almeida
Premiados do CINEMARÉ vão ganhar troféu assinado pelo artista Michel de Almeida - Divulgação

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A terceira edição do Cinemaré chega ao seu encerramento neste sábado (10) com uma novidade dedicada à valorização da produção audiovisual. A cerimônia de premiação, que ocorre no tradicional Cinema São Luiz, contará com troféus exclusivos idealizados e produzidos pelo artista Alexandre Almeida.

Nesta edição, o evento preparou uma premiação dividida em nove categorias, destacando frentes como Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator e Melhor Atriz. Além da entrega dos prêmios, a programação da noite reserva a exibição dos cinco filmes selecionados para o público e participantes reunidos na sala de cinema.

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Homenagem à identidade local

Batizada de "Patola de Ouro", a obra criada por Alexandre Almeida faz referência direta ao tradicional caranguejo, elemento reconhecido como marca registrada da cidade.

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Cada estatueta entregue aos vencedores leva o nome da respectiva categoria conquistada. A iniciativa busca eternizar na memória dos profissionais premiados a relevância de suas contribuições para o projeto, que reforça o papel fundamental da arte na sociedade.

Serviço

  • Encerramento e premiação da 3ª edição do Cinemaré
  • Data: Sábado, 10
  • Local: Cinema São Luiz
  • Programação: Exibição de cinco filmes selecionados e anúncio dos vencedores de nove categorias

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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