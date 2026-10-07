Usina de Arte celebra dez anos com instalação de Júlio Villani e livro
Espaço cultural na Mata Sul de Pernambuco comemora uma década de trajetória com a inauguração do Museu da Memória e programação especial.
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A Usina de Arte completa dez anos de atividades em Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco, com uma programação comemorativa que inclui a inauguração de uma instalação permanente e o lançamento de um livro sobre sua trajetória. As celebrações marcam uma década de transformação de uma antiga usina açucareira em um polo que conecta arte contemporânea, educação, natureza e desenvolvimento local.
A principal atração das comemorações é o "Museu da Memória", obra do artista Júlio Villani que será inaugurada no dia 13 de outubro. A instalação permanente ocupa o antigo armazém de açúcar da Usina Santa Terezinha, um espaço de mais de 600 metros quadrados. O projeto nasceu de uma residência artística em que Villani percorreu as instalações, pesquisou arquivos e conversou com moradores da região.
Memória industrial e acervo contemporâneo
A obra reúne mais de 50 peças antigas da usina integradas por meio de intervenções do artista, além de frases encontradas nas estruturas e em objetos do local. Para a presidente da Usina de Arte, Bruna Pessôa de Queiroz, o trabalho valoriza a dimensão humana da história do lugar. “O que mais me emociona no trabalho de Júlio é perceber que ele não olhou apenas para os objetos ou para a arquitetura. Ele olhou para as pessoas. Para quem construiu essa Usina, para quem trabalhou aqui, para quem viveu essa história e deixou sua marca nesse lugar. De alguma maneira, o Museu da Memória honra essas pessoas. E ele também olha para nós, que somos os agentes atuais desse processo de transformação. Afinal, essa história continua sendo construída e permanece aberta ao futuro”, destaca.
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A presidente também ressalta a importância de preservar a identidade local no processo de renovação. “Esses dez anos nos fizeram perceber que ressignificar um lugar não significa apagar sua história. Pelo contrário. É preciso olhar para ela, reconhecê-la e criar a partir dela. Foi assim que a Usina começou a se transformar, e é assim que continua se transformando”, acrescenta.
Ao longo de dez anos, o Parque Artístico Botânico de 44 hectares integrou ao seu acervo obras de artistas consagrados como Marina Abramovi, Artur Lescher, Carlos Garaicoa, José Rufino, Alfredo Jaar, Regina Silveira e Flávio Cerqueira. Além da arte, o projeto desenvolve iniciativas nas áreas de educação e cultura, como a Escola de Música, o FabLab Mata Sul, a Biblioteca e o Centro de Conhecimento, impactando a comunidade do entorno formada por cerca de 6 mil pessoas.
Lançamento de livro e programação em Recife
As comemorações contam com a participação de convidados da ART.PE – Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, que realizam uma visita ao projeto na Usina de Arte em outubro.
No dia 15 de outubro, a programação segue com o lançamento do livro "Usina de Arte – A construção de uma utopia", escrito pelo jornalista e antropólogo Bruno Albertim. Editada em parceria com a Companhia Editora de Pernambuco (CEPE), a publicação relata a primeira década de transformações do projeto e será apresentada no Recife Expo Center, durante a ART.PE, com a presença de Bruna Pessôa de Queiroz, Ricardo Pessôa de Queiroz e do autor.
Serviço
- Visitação à Usina de Arte
- Local: Usina de Arte – Água Preta (Mata Sul de Pernambuco), a cerca de 130 km do Recife.
- Horário: Diariamente, das 5h30 às 18h.
- Entrada: Gratuita.