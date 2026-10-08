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Evento benemerente une Outubro Rosa e Novembro Azul no Recife

Noite de solidariedade no Novotel Recife Marina reúne convidados para arrecadar fundos destinados ao Hospital de Câncer de Pernambuco.

Por Bianca Tavares Publicado em 08/10/2026 às 13:22
Cores que Cuidam nasce com propósito de reunir pessoas em favor da vida e transformar solidariedade em cuidado
Cores que Cuidam nasce com propósito de reunir pessoas em favor da vida e transformar solidariedade em cuidado - Divulgação

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Marcado para o dia 20 de outubro, a partir das 19h, o Novotel Recife Marina será o cenário do evento Cores que Cuidam. Idealizado por Maciel Flores, o encontro tem como proposta unir as campanhas do Outubro Rosa e do Novembro Azul em uma única ocasião sob o conceito "Em um único evento, a favor da vida", com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer.

A programação da noite beneficente prevê reunir empresários, formadores de opinião e convidados em prol do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP).

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Homenagens e apoio ao Hospital de Câncer

Além de promover a conscientização sobre a saúde oncológica, a ocasião contará com momentos de reconhecimento a figuras de destaque no estado. Serão homenageados Sidney Batista Neves, superintendente-geral do HCP, e a empresária pernambucana Paula Belo, que também atua como madrinha do evento.

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Os recursos arrecadados durante a programação serão direcionados integralmente para o Hospital de Câncer de Pernambuco. O montante contribuirá diretamente para a reforma do Centro de Imagem da instituição, fortalecendo a estrutura de atendimento e o diagnóstico de referência em oncologia no estado.

Servico

  • Cores que Cuidam — Outubro Rosa & Novembro Azul
  • Data: 20 de outubro
  • Horário: a partir das 19h
  • Local: Novotel Recife Marina — Recife/PE

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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