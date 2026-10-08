Evento benemerente une Outubro Rosa e Novembro Azul no Recife
Noite de solidariedade no Novotel Recife Marina reúne convidados para arrecadar fundos destinados ao Hospital de Câncer de Pernambuco.
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Marcado para o dia 20 de outubro, a partir das 19h, o Novotel Recife Marina será o cenário do evento Cores que Cuidam. Idealizado por Maciel Flores, o encontro tem como proposta unir as campanhas do Outubro Rosa e do Novembro Azul em uma única ocasião sob o conceito "Em um único evento, a favor da vida", com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer.
A programação da noite beneficente prevê reunir empresários, formadores de opinião e convidados em prol do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP).
Homenagens e apoio ao Hospital de Câncer
Além de promover a conscientização sobre a saúde oncológica, a ocasião contará com momentos de reconhecimento a figuras de destaque no estado. Serão homenageados Sidney Batista Neves, superintendente-geral do HCP, e a empresária pernambucana Paula Belo, que também atua como madrinha do evento.
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Os recursos arrecadados durante a programação serão direcionados integralmente para o Hospital de Câncer de Pernambuco. O montante contribuirá diretamente para a reforma do Centro de Imagem da instituição, fortalecendo a estrutura de atendimento e o diagnóstico de referência em oncologia no estado.
Servico
- Cores que Cuidam — Outubro Rosa & Novembro Azul
- Data: 20 de outubro
- Horário: a partir das 19h
- Local: Novotel Recife Marina — Recife/PE