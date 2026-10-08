Evento benemerente une Outubro Rosa e Novembro Azul no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Noite de solidariedade no Novotel Recife Marina reúne convidados para arrecadar fundos destinados ao Hospital de Câncer de Pernambuco.

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Marcado para o dia 20 de outubro, a partir das 19h, o Novotel Recife Marina será o cenário do evento Cores que Cuidam. Idealizado por Maciel Flores, o encontro tem como proposta unir as campanhas do Outubro Rosa e do Novembro Azul em uma única ocasião sob o conceito "Em um único evento, a favor da vida", com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer.

A programação da noite beneficente prevê reunir empresários, formadores de opinião e convidados em prol do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP).

Homenagens e apoio ao Hospital de Câncer



Além de promover a conscientização sobre a saúde oncológica, a ocasião contará com momentos de reconhecimento a figuras de destaque no estado. Serão homenageados Sidney Batista Neves, superintendente-geral do HCP, e a empresária pernambucana Paula Belo, que também atua como madrinha do evento.

Os recursos arrecadados durante a programação serão direcionados integralmente para o Hospital de Câncer de Pernambuco. O montante contribuirá diretamente para a reforma do Centro de Imagem da instituição, fortalecendo a estrutura de atendimento e o diagnóstico de referência em oncologia no estado.

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