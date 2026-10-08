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Exposição de Nita Monteiro estreia na Christal Galeria no Recife

Artista fluminense apresenta pela primeira vez na capital pernambucana a mostra "Fragmentos de uma história familiar", com curadoria de Paula Borghi

Por Bianca Tavares Publicado em 08/10/2026 às 14:06
A artista Nita Monteiro
A artista Nita Monteiro - Jennifer Brito/Divulgação

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A Christal Galeria recebe a partir desta quinta-feira (15) a exposição individual "Fragmentos de uma história familiar", assinada pela artista visual Nita Monteiro. Com curadoria de Paula Borghi, a mostra marca a estreia individual da artista fluminense no Recife e traz investigações sobre memória, afeto e os vestígios deixados quando uma casa e suas histórias se desfazem.

A visitação do público segue aberta até o dia 22 de novembro na galeria localizada no bairro do Pina. A seleção de trabalhos é composta por obras em técnica mista com base têxtil, unindo costura, bordado, desenho em lápis de cor, colagem, assemblage, mosaico e miçangas, além de uma instalação sonora.

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Memória doméstica e ciclos da vida

A matéria-prima das obras surge do próprio cotidiano doméstico, englobando fragmentos de cabeceiras de cama, azulejos, lustres, espelhos, gavetas, toalhas de mesa e fronhas obtidas por herança, presentes ou garimpadas em mercados de pulgas. “Eu vou coletando coisas, histórias, trechos de livros. Às vezes é uma imagem que eu vi, alguma coisa que alguém me contou, uma história da minha família. Isso vai ficando comigo por algum tempo, até que vira uma obra em algum momento”, comenta a artista.

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O eixo central da exposição é a obra principal, "Casa dei Milagres" [Nota: mantido conforme o original, ou Casa dos Milagres], construída sobre um lençol de casal vermelho que traz elementos visuais como uma árvore crescendo sobre uma casa abandonada, acompanhada por miniaturas e insetos. “A árvore, para mim, é esse ser do meio, que sustenta céu e terra. Ela tem uma imagem muito forte, muito bonita de vida, mas também de regeneração e de transformação. A casa está nesse processo de morte, fragmentada, fraturada, ao mesmo tempo que tem muita vida nascendo ali”, explica Nita.

Espaços da exposição e percurso sonoro

A expografia divide-se entre o corredor de entrada, que abriga a série de assemblages "A rainha e o morcego", e a sala principal, onde está concentrada a obra central. O percurso é acompanhado por um trabalho sonoro construído com áudios de fitas VHS da infância da artista, misturados a ruídos de chuva, goteiras e sons domésticos.

A pesquisa visual da artista dialoga diretamente com sua formação prévia em Arquitetura e Urbanismo pela USP, trazendo elementos espaciais para a disposição das obras. “A pesquisa que eu faço hoje tem muito a ver com esse trabalho. Meu trabalho tem se especializado cada vez mais em objetos mais instalativos, que precisam pensar a arquitetura”, afirma a criadora.

Filipe Berndt
Casa dos Milagres Casa dos Milagres - Filipe Berndt

Serviço

  • Exposição "Fragmentos de uma história familiar", de Nita Monteiro
  • Abertura: 15 de outubro, às 19h
  • Período de visitação: 16 de outubro a 22 de novembro
  • Horário: Segunda a sexta-feira, das 10h às 18h
  • Local: Christal Galeria
  • Endereço: Rua Estudante Jeremias Bastos, 266, Pina, Recife

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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