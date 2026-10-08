Voz Camará abre nova chance para artistas da música em Pernambuco

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Festival realizado em Camaragibe inicia nova etapa de inscrições com oportunidades para artistas a partir de 18 anos.

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Tem uma voz para mostrar? O palco do Voz Camará ainda pode ser seu. Depois de dar início à seleção da 6ª temporada com a primeira escuta, o Festival Voz Camará abre novas oportunidades para artistas da música em Pernambuco entrarem na disputa.

Cantores e intérpretes com 18 anos ou mais podem se inscrever até 17 de outubro, pela plataforma Even3, para participar das próximas etapas de seleção marcadas para 11 e 18 de outubro.

É a oportunidade para quem ainda não participou apresentar seu trabalho e tentar conquistar uma vaga nas próximas fases do festival, que acontece em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

Nesta edição, o Voz Camará ampliou o processo de seleção para três rodadas de escuta, realizadas em diferentes momentos, para alcançar artistas de diferentes cidades e trajetórias.

Cada participante passa por uma única rodada antes de seguir para as próximas fases da competição: Eliminatória, Semifinal e, por fim, a Finalíssima, marcada para 13 de dezembro, no Cine Teatro Bianor Mendonça Monteiro.

Ao todo, 14 artistas chegam à grande final, sendo 12 escolhidos pelo júri e dois pela escolha do público. Os três primeiros colocados recebem R$ 3.500, R$ 1.000 e R$ 500, respectivamente.

Para o idealizador e fundador do festival, Tony Farias, a ampliação das rodadas de escuta permite que mais artistas tenham acesso à seleção.

“O Voz Camará nasceu com o propósito de revelar talentos e abrir caminhos para novos artistas. Ao longo desses seis anos, acompanhamos diferentes vozes e trajetórias que encontraram no festival uma oportunidade de mostrar seu trabalho. Este ano, trouxemos a novidade de ampliar esse alcance, possibilitando que mais artistas possam chegar ao festival e apresentar seu trabalho, fortalecendo a música pernambucana”, afirma.

O Festival Voz Camará 2026 conta com a parceria da Prefeitura de Camaragibe e do Cemevet Camaragibe - Centro Médico Veterinário.

COMO FUNCIONA

As novas inscrições estão divididas em duas etapas. Quem se inscrever até 10 de outubro participa da 2ª Escuta, no dia 11. Uma nova rodada de inscrições será aberta entre 12 e 17 de outubro, com a 3ª Escuta acontecendo no dia 18.

Depois das escutas, a competição segue para a Eliminatória, em 1º de novembro, quando serão selecionadas 46 vozes. Na Semifinal, em 22 de novembro, 26 participantes avançam na competição.

A disputa termina em 13 de dezembro, com 14 artistas na Finalíssima. Além da escolha dos jurados, o público também terá papel decisivo: dois dos 14 finalistas serão definidos pela plateia.

DIA VOZ CAMARÁ

O festival também tem uma data especial no calendário oficial de Camaragibe. Em 9 de novembro, é celebrado o Dia Voz Camará, instituído por lei municipal em agosto de 2025. A cada edição, o festival homenageia um artista.

Em 2026, o homenageado será o músico, compositor e instrumentista Ricardo Correia dos Santos, conhecido como Call Quintal. Nascido e criado em Camaragibe, o artista iniciou sua trajetória musical aos 16 anos e tem o banjo e o cavaco entre os instrumentos que toca.

Ao longo da carreira, integrou diversas bandas de samba e pagode, além de ter feito parte, durante 14 anos, do grupo Quintal do Samba. A homenagem reconhece sua trajetória artística e sua contribuição à cultura musical da cidade.

UM FESTIVAL PARA TODO MUNDO

A edição 2026 também prevê recursos de acessibilidade durante as atividades presenciais, como intérpretes de Libras, audiodescrição, espaços reservados para pessoas com deficiência, banheiros acessíveis e preparação da equipe para acolhimento do público.

O festival também vai arrecadar alimentos durante as etapas presenciais. As doações serão destinadas posteriormente a famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade.

SERVIÇO

Festival Voz Camará 2026 - 6ª temporada

Quem pode participar: pessoas com 18 anos ou mais

Inscrições: até 17 de outubro, pela plataforma Even3

https://www.even3.com.br/voz-camara-2026-779732

2ª Escuta: 11 de outubro

3ª Escuta: 18 de outubro

Eliminatória: 1º de novembro (46 vozes escolhidas)

Dia Voz Camará: 9 de novembro

Semifinal: 22 de novembro (26 vozes escolhidas)

Finalíssima: 13 de dezembro (14 finalistas, sendo 12 escolhidos pelos jurados e 2 pelo público)

Premiação:

