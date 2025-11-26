Experience Club reúne CEOs do Bradesco, BYD e JHSF para o Jantar do Ano, comemorando o encerramento da temporada 2025 no mercado empresarial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O evento encerra o calendário do ano do mercado empresarial celebrando resultados, fortalecendo vínculos e projetando o que está por vir em 2026.

O Experience Club encerrou oficialmente sua temporada 2025 na noite desta terça-feira (25) com a quinta edição do Jantar do Ano, realizado no Armazém Blu’nelle, no Recife.

Idealizado e conduzido por André Farias, o evento reuniu empresários de diversos segmentos, do imobiliário e automotivo ao hoteleiro, educacional, alimentício e bancário, em um encontro de confraternização, networking estratégico e debate sobre perspectivas do mercado brasileiro.

A edição deste ano recebeu três grandes nomes do cenário corporativo nacional: Alexandre Baldy, vice-presidente da BYD Brasil; Marcelo Noronha, CEO do Bradesco; e Augusto Martins, CEO da JHSF.

O painel foi moderado pelo conselheiro corporativo Eduardo Gouvêa, que também participou da conversa com os líderes convidados.

Entre os convidados, marcaram presença representantes de importantes companhias, como TotalPass, Vale do Ave, GGE, Real Hospital Português, Urbano Vitalino, Carla Amorim, Ticket, UnicoSkill, CBRE, entre outras.

Condução do Experience Club

Responsável por idealizar o Jantar do Ano, André Farias celebrou o momento e destacou a relevância da edição de 2025 para o mercado pernambucano.

“Muito animado aqui em fazer a quinta edição que celebra o ano de 25 para o mercado empresarial pernambucano. E para essa ocasião tão significativa, três dos maiores CEOs do Brasil vieram a Pernambuco prestigiar", comemora Farias

"O presidente da BYD, Alexandre Baldy, o presidente da JHSF, Augusto Martins e o CEO do Banco Bradesco, pernambucano Marcelo Noronha. Os três vêm dando um grande resultado nas suas companhias e sendo exemplo de gestão, pioneirismo, transformação, liderando uma cadeia muito grande de colaboradores", conclui.

Os desafios e avanços da BYD

No encontro, Alexandre Baldy trouxe um panorama do ano da BYD no Brasil, marcado por expansão e consolidação no país, especialmente no Nordeste.

“São grandes esforços, mas grandes vitórias. Estar aqui no Jantar do Ano, nessa celebração, podendo compartilhar e ouvir todos esses desafios ultrapassados, mais especialmente sobre o que virá em 2026, é muito especial.”

JHSF projeta 2026 com otimismo

O CEO da JHSF, Augusto Martins, falou sobre o desempenho sólido da companhia em 2025 e reforçou a visão positiva para o próximo ano.

“Para nós, estar junto dessas pessoas tão relevantes aqui da região é um privilégio. O ano está sendo positivo, temos uma reta final até o fechamento. Para 2026, seguimos com disciplina diante dos desafios que virão, mas com investimentos fortes e uma expectativa muito positiva para que também seja um bom ano.”

Bradesco enxerga novas conexões e renovação do mercado

Pernambucano, Marcelo Noronha, CEO do Bradesco, destacou a oportunidade de reencontrar parceiros de longa data e conhecer novos empreendedores que integram a nova geração do empresariado brasileiro.

“Tive a oportunidade de conversar com vários empresários importantes de setores diferentes, com quem temos relacionamento há muito tempo, e também com jovens empreendedores que estão começando seus negócios. Muito bacana ver esse evento, e um prazer estar ao lado do Augusto, da JHSF, do Baldy, da BYD, e do Eduardo Gouvêa, outro pernambucano que conheço há muitos anos.”

Ao final do debate, os convidados foram surpreendidos com um show especial da banda Ara Ketu, que transformou o Armazém Blu’nelle em uma verdadeira celebração.

A apresentação animou o público, marcou o clima de confraternização proposto pelo Experience Club e encerrou a noite com a energia contagiante que é característica do grupo baiano.