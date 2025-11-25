IFood inaugura novo Ponto de Apoio no Recife com estrutura gratuita para entregadores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Localizado no Pina, novo ponto de apoio conta com estrutura de descanso, alimentação, hidratação e outras comodidades de bem-estar para entregadores

Clique aqui e escute a matéria

O dia a dia dos entregadores que circulam pelas ruas do Recife ganhou um reforço importante. Nesta terça-feira (25), o iFood inaugurou seu segundo Ponto de Apoio na capital pernambucana, ampliando uma rede de estruturas gratuitas que garantem descanso, suporte e dignidade para quem move o delivery no Brasil. Localizado na Rua Estudante Jeremias Bastos, 442, no Pina, o espaço já está em funcionamento e pode ser usado por entregadores de qualquer plataforma, sem burocracia ou necessidade de agendamento.

Segundo a empresa, a iniciativa integra um conjunto de ações voltadas ao bem-estar da categoria e reflete a presença crescente do iFood no estado. Apenas em 2024, as operações da plataforma movimentaram R$ 1,6 bilhão no PIB de Pernambuco, representando 0,57% da economia estadual, um impacto que cresceu 29,5% em relação ao ano anterior e que demonstra a força do setor na região.

Novo Ponto de Apoio

O novo Ponto de Apoio foi pensado para oferecer conforto aos trabalhadores. O espaço conta com copa equipada com micro-ondas, geladeira, pia e bebedouro; área de descanso; TV; estacionamento; pontos de recarga de celular; mesa para refeições e banheiros. Um ambiente onde os entregadores podem se recuperar entre uma entrega e outra, sem pressa e com segurança.

Para Johnny Borges, diretor de Impacto Social do iFood, o projeto tem significado especial para quem passa horas nas ruas, garantindo que milhões de pedidos cheguem aos consumidores todos os dias.



“Queremos que este novo Ponto de Apoio seja um local de descanso, suporte e acolhimento. O iFood acredita que cuidar de quem entrega é fundamental para construir um delivery mais humano e sustentável, e este é mais um passo nesse compromisso”, afirma. Johnny Borges, diretor de Impacto Social do iFood

O primeiro Ponto de Apoio da cidade foi inaugurado em 2024, na Rua do Futuro, no Espinheiro, e segue ativo. Agora, com a nova unidade no Pina, área estratégica pela alta densidade de pedidos, o iFood amplia sua presença e reforça ações que beneficiam diretamente milhares de entregadores.

Segundo informações da empresa, até o final do ano, o iFood deve chegar a pelo menos 30 Pontos de Apoio espalhados por capitais e regiões metropolitanas, além de unidades abertas em parceria com restaurantes e mercados. Os projetos se somam a um calendário contínuo de ações, distribuição de bags, camisas com proteção UV, protetor solar, capas de chuva, cursos, capacitações e eventos, sempre comunicados diretamente pelo app.

Alta demanda

Essas iniciativas acompanham o crescimento da demanda na região. Em 2024, o volume de pedidos subiu 18%, com maior movimento em Recife, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes, Petrolina e Paulista. Entre as categorias mais pedidas, lanches, culinária brasileira, pizza, japonesa e açaí seguem no topo.