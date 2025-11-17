iFood e Uber anuciam integração inédita no Brasil com combo de benefícios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A parceria inclui o lançamento de um plano especial de assinatura que une o Clube iFood e o Uber One por um preço único para os usuários

Clique aqui e escute a matéria

O iFood e a Uber, duas gigantes de tecnologia no Brasil, anunciaram uma parceria estratégica que integrará seus serviços em um novo nível de conveniência. A partir desta segunda-feira (17), usuários do iFood em Belo Horizonte poderão acessar e solicitar viagens da Uber diretamente pelo aplicativo de delivery, marcando o início de uma integração tecnológica inédita no País.

A capital mineira foi escolhida como ponto de partida por refletir o comportamento das grandes metrópoles e servir como laboratório para a expansão nacional. A nova funcionalidade será ampliada gradualmente:

Dezembro: a integração chegará a capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Campinas, Goiânia, Recife, Porto Alegre e Salvador.

Janeiro/2026: a novidade será estendida a todas as cidades onde as duas empresas operam.

O acesso também será disponibilizado no sentido inverso (iFood dentro do app da Uber) até o fim de dezembro, começando por Belo Horizonte e seguindo para outras capitais.

Plano de assinatura conjunto por R$ 21,90



A parceria inclui o lançamento de um plano especial de assinatura que une o Clube iFood e o Uber One por um preço único de R$ 21,90.

O novo combo oferece uma gama de benefícios integrados, com descontos em restaurantes, mercado, farmácia, pet e conveniência, com cinco cupons de R$10 para todos os restaurantes e frete grátis em mercados e farmácias; além de 10% do valor das viagens em créditos Uber, acesso a motoristas parceiros mais bem avaliados, e dois descontos mensais de 25% (limitado a R$5) em viagens nas categorias Comfort e Black.

A estratégia de fidelização é crucial, já que 60% dos pedidos no iFood são feitos por assinantes, e membros do Uber One geram três vezes mais volume de uso na plataforma. Como menos da metade dos usuários está em ambos os programas, há um grande potencial para ampliar a base de assinantes.

Inovação e segurança



A integração exigiu um esforço tecnológico de mais de 300 profissionais de engenharia, design e segurança em cinco países, que reconstruíram parte da arquitetura do iFood para garantir que a experiência embarcada fosse fluida e segura. A comunicação entre as plataformas é criptografada, seguindo padrões internacionais de segurança de dados (PCI-DSS) e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

“Quando conectamos duas plataformas que já fazem parte da rotina dos brasileiros, todos ganham,” disse Diego Barreto, CEO do iFood. “É uma novidade tecnológica e, principalmente, uma solução duradoura, feita para gerar valor para todo o ecossistema.”

Silvia Penna, Diretora-Geral da Uber no Brasil, complementou que a parceria oferece a "solução certa para cada momento do dia dos nossos usuários," tornando as rotinas mais práticas e atraindo novos usuários para ambas as plataformas.