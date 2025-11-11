fechar
Roberta Soares, colunista de mobilidade do JC, vence Prêmio SBOT de Jornalismo 2025 com especial sobre transporte com motos

JC ganhou com a série de reportagens "Transporte por Moto: O Brasil precisa enfrentar", que abordou os impactos da imprudência sobre duas rodas

Por JC Publicado em 11/11/2025 às 12:00 | Atualizado em 11/11/2025 às 12:04
A colunista de mobilidade urbana do JC, Roberta Soares, ficou em primeiro lugar na disputa com a série de reportagens "Transporte por Moto: O Brasil precisa enfrentar"
A colunista de mobilidade urbana do JC, Roberta Soares, ficou em primeiro lugar na disputa com a série de reportagens "Transporte por Moto: O Brasil precisa enfrentar" - Roberta Soares

O Jornal do Commercio foi o grande vencedor do Prêmio SBOT de Jornalismo 2025, organizado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e que teve como tema central a prevenção aos sinistros de trânsito com motocicletas. A colunista de mobilidade urbana do JC, Roberta Soares, ficou em primeiro lugar na disputa com a série de reportagens “Transporte por Moto: O Brasil precisa enfrentar”.

A reportagem especial mostra os impactos e danos que os aplicativos de transporte remunerado de passageiros com motocicletas, como Uber e 99 Moto, estão provocando para a saúde pública e a segurança viária do Brasil. E revela, ainda, que, do jeito que o uso da moto como transporte de pessoas está sendo permitido no País - sem regras, limites ou fiscalização -, o jogo da segurança viária foi perdido.

“É sempre uma alegria ganhar um prêmio, mas confesso que esse, principalmente por ser um reconhecimento de uma entidade como a SBOT, tem um prazer ainda maior. Porque estamos falando de médicos ortopedistas e traumatologistas que são a especialidade desafiada, diariamente, a reverter os danos das mutilações e ferimentos sobre duas rodas. Lutamos a mesma luta e esse prêmio confirma isso”, diz Roberta Soares.

CONFIRA o caderno especial da série Transporte por Moto: O Brasil precisa enfrentar 

EPITACIO PESSOA/AE
A colunista de mobilidade urbana do JC, Roberta Soares, ficou em primeiro lugar na disputa com a série de reportagens "Transporte por Moto: O Brasil precisa enfrentar" - EPITACIO PESSOA/AE

A jornalista reforça, também, que a pauta do Prêmio SBOT de Jornalismo 2025 evidencia um cenário de mortalidade e sinistralidade sobre duas rodas no trânsito que já era ruim no Brasil, mas que fugiu ao controle da sociedade, da saúde e da gestão pública desde 2021, quando as plataformas lançaram o serviço de apps com motos.

“Por isso, a série de reportagens “Transporte por Moto: O Brasil precisa enfrentar” também mostra que a omissão dos gestores públicos - governo federal e, especialmente prefeitos - alimentou a explosão livre e com pouquíssimas regras do serviço de transporte com motos via aplicativo”, diz.

Por fim, o material especial alerta que a única arma para enfrentar a epidemia que o Brasil voltou a viver no pós-pandemia de covid-19 em suas ruas, avenidas e rodovias com as quedas e colisões de ocupantes das motocicletas é entrar em outra guerra. “A solução, agora, é buscar a regulamentação dos aplicativos de transporte de passageiros com motos e também com carros, que na maioria das cidades segue sem qualquer regulação. Mas já alerto: será uma regulamentação extremamente desgastante, inclusive administrativamente, exigindo muita análise das equipes técnicas, e passível de inúmeras e prolongadas disputas judiciais movidas pelas plataformas”, reforça a jornalista.

CAMPANHA EDUCATIVA COMO BASE PARA O PRÊMIO SBOT DE JORNALISMO 2025

Agência Estado
A reportagem especial mostra os impactos e danos que os aplicativos de transporte remunerado de passageiros com motocicletas, como Uber e 99 Moto, estão provocando para a saúde pública e a segurança viária do Brasil - Agência Estado
JOSE PATRICIO/AE
A motocicleta, que já responde por 70% das mortes e mutilações no trânsito brasileiro, tem sua participação ampliada com a inclusão do passageiro, que geralmente não tem experiência como "co-piloto" - JOSE PATRICIO/AE

Criado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), a primeira edição do Prêmio SBOT de Jornalismo 2025 integra a campanha Na Moto, Na Moral, que busca conscientizar a sociedade sobre segurança no trânsito e redução de sinistros de trânsito envolvendo ocupantes de motocicletas - que depois do Uber e 99 Moto incluem, também, passageiros.

“A imprensa tem um papel fundamental na promoção da segurança no trânsito e na conscientização sobre os impactos dos sinistros de moto. Este prêmio é uma forma de reconhecer e incentivar esse trabalho essencial”, destacou o presidente da SBOT, Paulo Lobo.

Ao todo, 78 reportagens foram inscritas por jornalistas e estudantes de Jornalismo de diferentes regiões do País. Os trabalhos abordaram, com profundidade e sensibilidade, os impactos sociais e humanos dos sinistros com motos, trazendo dados, histórias reais e iniciativas que contribuem para transformar esse cenário.

As matérias foram avaliadas por uma comissão julgadora multidisciplinar, formada por profissionais com trajetória reconhecida no jornalismo, na saúde pública, na segurança viária e no terceiro setor.
A jornalista Roberta Soares ficou em primeiro lugar e o 2º lugar ficou com a jornalista Vanuza Aparecida Resende, da Rádio Itatiaia (MG), autora da reportagem “Milhões de motos nas ruas e os atendimentos ortopédicos”. As vencedoras receberão suas premiações durante o 57º Congresso Nacional da SBOT, que será realizado de 12 a 14/11, em Salvador (BA).

CONFIRA na íntegra a série de reportagens Transporte por Moto: O Brasil precisa enfrentar

