Entregadores por aplicativo: iFood lança novas vantagens para garantir mais segurança

Uma das vantagens é o Indicador de Direção segura, que usa telemetria para identificar comportamentos de risco e faz alerta para os motoristas

O iFood está ampliando o pacote de vantagens para os entregadores da plataforma. As mudanças têm o objetivo de facilitar a rotina e garantir mais segurança para os trabalhadores.

A plataforma já havia anunciado algumas novidades, como o reajuste na taxa mínima, a expansão do iFood Pedal, para aluguel de bicicletas elétricas e a parceria com a Mottu.

Um dos principais lançamentos é o Indicador de Direção Segura, que usa telemetria avançada para identificar comportamentos de risco como excesso de velocidade, frenagens bruscas, acelerações e curvas acentuadas, fazendo alertas aos motoristas.

Novidades

Além do Indicador de Direção Segura, outra novidade é a inauguração de, pelo menos, sete novos Pontos de Apoio neste ano. Em outubro, Porto Alegre e Belém vão receber as unidades, seguidos por Recife, São Paulo, Brasília, São José dos Campos e Porto Velho.

O “iFood Chip” é o primeiro plano de telefonia exclusivo para entregadores, e começa a ser distribuído para a categoria Super Diamante, que terá acesso a um plano de 20GB e Whatsapp e Waze ilimitados.

Em outubro, o “iFood Chip” fica disponível para a categoria Ouro com condições de 15GB, além do acesso ilimitado para Whatsapp e Waze, por R$25 mensais. Já em novembro, o benefício será ampliado por toda a base de entregadores, pelo mesmo valor.

Por fim, o novo pacote conta com a redução de 80% no tempo de espera para o “Segunda Chance”, que é o programa que permite que entregadores, cuja conta foi desativada, solicitem a reativação. Agora, a análise passa a ser concluída em até sete dias úteis.

Outras vantagens

O pacote de vantagens, que foi anunciado em julho deste ano, tinha outros benefícios para os trabalhadores, alguns destaques são:

Os “Super Entregadores” , é um programa de recompensas que oferece ganhos extras mensais de até R$1.000,00 além de bônus adicional de até R$3 mil em dezembro;

, é um programa de recompensas que oferece ganhos extras mensais de até R$1.000,00 além de bônus adicional de até R$3 mil em dezembro; A antecipação de repasses sem taxa para entregadores com score ativo na plataforma;

sem taxa para entregadores com score ativo na plataforma; A Rota Destino, que está disponível em Goiânia e Brasília, o benefício permite que o entregador receba pedidos alinhados ao trajeto escolhido.



