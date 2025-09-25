Entregadores por aplicativo: iFood lança novas vantagens para garantir mais segurança
Uma das vantagens é o Indicador de Direção segura, que usa telemetria para identificar comportamentos de risco e faz alerta para os motoristas
O iFood está ampliando o pacote de vantagens para os entregadores da plataforma. As mudanças têm o objetivo de facilitar a rotina e garantir mais segurança para os trabalhadores.
A plataforma já havia anunciado algumas novidades, como o reajuste na taxa mínima, a expansão do iFood Pedal, para aluguel de bicicletas elétricas e a parceria com a Mottu.
Um dos principais lançamentos é o Indicador de Direção Segura, que usa telemetria avançada para identificar comportamentos de risco como excesso de velocidade, frenagens bruscas, acelerações e curvas acentuadas, fazendo alertas aos motoristas.
Novidades
Além do Indicador de Direção Segura, outra novidade é a inauguração de, pelo menos, sete novos Pontos de Apoio neste ano. Em outubro, Porto Alegre e Belém vão receber as unidades, seguidos por Recife, São Paulo, Brasília, São José dos Campos e Porto Velho.
O “iFood Chip” é o primeiro plano de telefonia exclusivo para entregadores, e começa a ser distribuído para a categoria Super Diamante, que terá acesso a um plano de 20GB e Whatsapp e Waze ilimitados.
Em outubro, o “iFood Chip” fica disponível para a categoria Ouro com condições de 15GB, além do acesso ilimitado para Whatsapp e Waze, por R$25 mensais. Já em novembro, o benefício será ampliado por toda a base de entregadores, pelo mesmo valor.
Por fim, o novo pacote conta com a redução de 80% no tempo de espera para o “Segunda Chance”, que é o programa que permite que entregadores, cuja conta foi desativada, solicitem a reativação. Agora, a análise passa a ser concluída em até sete dias úteis.
Outras vantagens
O pacote de vantagens, que foi anunciado em julho deste ano, tinha outros benefícios para os trabalhadores, alguns destaques são:
- Os “Super Entregadores”, é um programa de recompensas que oferece ganhos extras mensais de até R$1.000,00 além de bônus adicional de até R$3 mil em dezembro;
- A antecipação de repasses sem taxa para entregadores com score ativo na plataforma;
- A Rota Destino, que está disponível em Goiânia e Brasília, o benefício permite que o entregador receba pedidos alinhados ao trajeto escolhido.