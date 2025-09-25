Pedestres: Urbanismo tático, o redesenho de ruas que protege o pedestre, avança no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Recentemente, intervenções importantes foram e estão sendo feitas para protagonizar o pedestre na altura do 3º Jardim de Boa Viagem e em Afogados

O urbanismo tático, que protege os pedestres ao forçar os condutores de veículos a reduzir a velocidade nas vias, está avançando no Recife e talvez represente, atualmente, a principal vitrine da Prefeitura do Recife na gestão da mobilidade urbana.

É fato que muitas áreas da cidade já beneficiadas com o urbanismo tático precisam, urgentemente, de renovação da pintura ou da edificação das soluções, mas a capital tem investido no conceito para protagonizar quem caminha.

Recentemente, intervenções importantes foram e estão sendo realizadas pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) no entorno da Praça Walt Disney, na altura do 3º Jardim de Boa Viagem, na Zona Sul da cidade, e na Rua São Miguel, em Afogados, na Zona Oeste.

BOA VIAGEM E AFOGADOS RECEBEM NOVAS ÁREAS SEGURAS PARA PEDESTRES

BOA VIAGEM E AFOGADOS RECEBEM NOVAS ÁREAS SEGURAS PARA PEDESTRES

Em Boa Viagem, a ação tem evitado conflitos viários comuns na área, principalmente pela falta de sinalização horizontal e vertical por falha da própria Autarquia de trânsito.

Em Afogados, o uso do urbanismo tático vai proteger um grande volume de pedestres que circulam na área, atraídos por diversos equipamentos urbanos, como a estação Afogados do Metrô do Recife, o mercado do bairro, igrejas e escolas.

Os projetos são idealizados em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS) e envolvem o redesenho urbano, a implantação de travessias semaforizadas, e a adequação de velocidade.



Na Praça Walt Disney, foram implantadas, por exemplo, onze travessias de pedestres. Já em Afogados, serão dez novas travessias de pedestres, cinco delas semaforizadas. Ilhas de refúgio para aumentar a segurança durante a passagem também foram implantadas nas duas áreas.

URBANISMO TÁTICO É BARATO E FUNCIONA. REDUÇÃO DE SINISTROS COM VÍTIMAS É DE QUASE 40%

URBANISMO TÁTICO É BARATO E FUNCIONA. REDUÇÃO DE SINISTROS COM VÍTIMAS É DE QUASE 40%

Ao literalmente demarcar terreno para o pedestre nas ruas, a gestão municipal evita conflitos viários e, muitas vezes, a desobediência às regras de circulação pelos motoristas e motoqueiros, por exemplo. O urbanismo tático costuma ser frequentemente subestimado e, por vezes, criticado como meras "pinturas no chão", mas funciona. E custa pouco, o que ajuda à ampliar a implantação pelas cidades.

Atualmente, a capital pernambucana conta com pelo menos 50 áreas de urbanismo tático, cuja implantação teve início em 2019. Essa ferramenta de baixo custo e de alto impacto tem um propósito claro: ampliar e humanizar os espaços urbanos, focando na mobilidade ativa.

O urbanismo tático tem apresentado resultados estatísticos robustos, demonstrando sua eficácia na segurança viária e na redução de sinistros de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo o CTB e a ABNT). A redução de sinistros com vítimas é de quase 40%. Após um estudo realizado pela Prefeitura do Recife em 13 das 50 áreas redesenhadas na cidade, foi verificada uma redução média de 37,7% na ocorrência de sinistros de trânsito com vítimas.

Entre os destaques na época, a Praça General Carlos Pinto, em Santo Amaro, registrou uma redução de 50% no número de sinistros com vítimas. Já em áreas do bairro de Setúbal, o urbanismo tático conseguiu diminuir em 58% o número de colisões com vítimas.

O estudo que embasou as intervenções na Rua São Miguel, em Afogados, por exemplo, identificou a necessidade urgente de ação após registrar oito vítimas fatais entre 2017 e 2024 e 239 vítimas feridas entre 2021 e 2024.

REDESENHO DAS VIAS FORÇA CONDUTORES A REDUZIR A VELOCIDADE - E ISSO IMPORTA MUITO

REDESENHO DAS VIAS FORÇA CONDUTORES A REDUZIR A VELOCIDADE - E ISSO IMPORTA MUITO

O urbanismo tático também tem se mostrado uma ferramenta poderosa para influenciar diretamente o comportamento dos condutores, forçando a redução da velocidade nas vias. A constatação foi feita em uma análise desenvolvida pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Vital Strategies, com apoio da CTTU.

A redução é importante porque, segundo dados da própria prefeitura, mais de 30% dos motociclistas e mais de 20% dos motoristas de carros excedem os limites de velocidade na cidade.

Em Jardim Monte Verde, no Ibura, a gestão municipal observou uma redução de 50% dos veículos excedendo o limite de 30 km/h em uma ladeira. Antes da intervenção, 47% dos veículos trafegavam acima de 30 km/h; depois, o índice caiu para 23,4%. Na Rua Othon Paraíso, no Torreão, a redução no número de veículos excedendo 30 km/h foi de 72% (caindo de 79,6% para 22,3%).

A importância da adequação de velocidade é vital, conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), citados pela presidente da CTTU, Taciana Ferreira. “Uma readequação de 60 km/h para 50 km/h, medida adotada na Rua São Miguel, aumenta a chance de sobrevivência de uma vítima de atropelamento de apenas 2% para 20%”, afirmou.

DA PINTURA À PERMANÊNCIA

DA PINTURA À PERMANÊNCIA

Embora nem todas as 50 áreas de urbanismo tático implementadas no Recife desde 2019 tenham se tornado permanentes, as que o fizeram representaram uma diferença notável na segurança de pedestres e ciclistas.

Entre as áreas que receberam intervenções definitivas destacam-se:

- Bairro do Rosarinho (Zona Norte)

- Rua do Hospício e Avenida Conde da Boa Vista (Centro)

- Travessias e áreas de acomodação na Avenida Governador Agamenon Magalhães (área central)

Rua Conde do Irajá (Torre).

- Largo da Paz, em Afogados, um dos primeiros locais a receber o urbanismo tático na capital



O avanço do urbanismo tático na cidade visa aumentar a segurança viária e reduzir os sinistros de trânsito. A intervenção consiste na renovação da sinalização em áreas de esquina, buscando criar "esquinas seguras".

As técnicas implementadas focam diretamente na proteção do pedestre, como o alargamento das calçadas, a diminuição da distância das travessias, a melhoria da visibilidade para os condutores durante a travessia e da percepção de que é proibido estacionar nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal.