Agenda | Notícia

Family Day reúne empresários no Recife para celebrar o legado de grupos familiares

A 4ª edição do evento trouxe ao Recife famílias empresárias para trocar experiências sobre liderança, tradição e futuro nos negócios.

Por Daniela de Sá Publicado em 25/10/2025 às 14:29 | Atualizado em 25/10/2025 às 14:41
Carlo Bauducco, Camila Piccini, Carol Corona, Virgílio Bulhões, Gabriela Baumgart, Camila Ferreira da Costa e Marianne Baumgart.
Carlo Bauducco, Camila Piccini, Carol Corona, Virgílio Bulhões, Gabriela Baumgart, Camila Ferreira da Costa e Marianne Baumgart. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem

Na tarde da última sexta-feira (24), o Armazém Blu’nelle, no centro do Recife, foi palco da 4ª edição do Family Day, evento que reuniu empresários de companhias familiares do Nordeste e de todo o Brasil.

Promovido pelo Experience Club, sob o comando de André Farias, o encontro se consolidou como um dos mais relevantes do país quando o assunto é sucessão e gestão em grupos empresariais familiares.

A ocasião tem como proposta reunir diferentes gerações de famílias empreendedoras para trocar experiências, discutir desafios e inspirar novas lideranças dentro dos próprios negócios.

Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Carlo Bauducco e Camila Piccini, da Família Bauducco, em conversa com o Social1. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Carlo Bauducco e Camila Piccini, da Família Bauducco. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Armazem Blu’nelle recebe o Family Day do Experience Club Nordeste. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
André Farias, CEO do Experience Club Nordeste. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Carlo Bauducco e Camila Piccini, da Família Bauducco. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem

Nesta edição, o destaque foi a homenagem à trajetória da Família Bauducco, uma das mais tradicionais do setor alimentício nacional. A conversa contou com a participação de Carlo Bauducco (3ª geração) e Camila Piccini (4ª geração), entrevistados por Gabriela Baumgart, do Grupo Baumgart, que mediou o bate-papo sobre legado, inovação e continuidade.

A abertura do evento também trouxe nomes de peso: Virgílio Bulhões, presidente da Tania Bulhões e representante da segunda geração da empresa, e Carol Corona, CEO da Smart Fit Studios, do Grupo Smart Fit, líder no setor fitness na América Latina. O painel foi moderado por Marianne Baumgart, também do Grupo Baumgart.

Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Camila Piccini, da Família Bauducco, e Gabriela Baumgart, do Grupo Baumgart. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Carlo Bauducco. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Carlo Bauducco e Camila Piccini, da Família Bauducco. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Virgílio Bulhões, do grupo Tania Bulhões, no Family Day, - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Family Day reúne empresários de todo o Brasil. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Carol Corona, da Smartfit, e Virgílio Bulhões, do grupo Tania Bulhões. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Palestrantes, anfitrião e mediadora do primeiro painel do Family Day. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Marianne Baumgart e André Farias. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
André Farias e Boris Berenstein. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
André Farias sob o comando do Family Day. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem

Entre os convidados estavam representantes de empresas pernambucanas e nacionais de destaque, como o Real Hospital Português, Colégio Madre de Deus, Urbano Vitalino Advogados, Pernambuco Construtora, Moura Dubeux, Carrilho, Usina Petribu, Grupo Dislub Equador, Kicaldo, Divina Pharma, Rio Ave Investimentos, Incorporadora Malus, Pontestur, IZI Corporate House, Valcann, Interne, Personalizze.co, MyShuttle, Tori, entre outras.

Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Gabriela Baumgart, do Grupo Baumgart, e Solange Markan, da Alpha Plast. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Paula Meire, da Interne. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Representantes da Izi Corporate House e da Valcann. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Representantes da Incorporadora Malus e da Pontestur. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Bruna Bezerra e Marcelo Carrilho, representando o Grupo Dislub Equador. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Família Petribu, representando a Usina Petribu. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Representantes do grupo Urbano Vitalino Advogados, e José Ricardo Brennand de Carvalho, da Tolive. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Representantes do grupo Tambaú Alimentos. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Gerês Figueiredo, Karla Gomes, Maria Lúcia Figueiredo e Sarah Eleuterio. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Representantes do Grupo Referencial. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Armindo Braga Netto, Lourival Junior e Edson Fernando Menezes. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Diandra Barbosa, da GOTA. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Caroline Braga, Camila Piccini (Bauducco), Marianne Baumgart (Grupo Baumgart) e Carol Corona (Smartfit). - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Representantes do grupo Real Hospital Português. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Silvia Wanerley, da Pernambucno Construtora, e Letícia Bastos. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Foto: Renato Ramos/JC Imagem
Camila Bittencourt, da Personalizze.co, e João Marinho, da Divina Pharma. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem

Mais do que um encontro corporativo, o Family Day busca conectar histórias, fortalecer laços e inspirar o futuro de quem constrói empresas com propósito e tradição.

O evento também tem o diferencial de envolver as novas gerações — inclusive adolescentes —, estimulando desde cedo a visão empreendedora dentro das famílias empresárias.

