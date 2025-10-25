Family Day reúne empresários no Recife para celebrar o legado de grupos familiares

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
Na tarde da última sexta-feira (24), o Armazém Blu’nelle, no centro do Recife, foi palco da 4ª edição do Family Day, evento que reuniu empresários de companhias familiares do Nordeste e de todo o Brasil.
Promovido pelo Experience Club, sob o comando de André Farias, o encontro se consolidou como um dos mais relevantes do país quando o assunto é sucessão e gestão em grupos empresariais familiares.
Nesta edição, o destaque foi a homenagem à trajetória da Família Bauducco, uma das mais tradicionais do setor alimentício nacional. A conversa contou com a participação de Carlo Bauducco (3ª geração) e Camila Piccini (4ª geração), entrevistados por Gabriela Baumgart, do Grupo Baumgart, que mediou o bate-papo sobre legado, inovação e continuidade.
A abertura do evento também trouxe nomes de peso: Virgílio Bulhões, presidente da Tania Bulhões e representante da segunda geração da empresa, e Carol Corona, CEO da Smart Fit Studios, do Grupo Smart Fit, líder no setor fitness na América Latina. O painel foi moderado por Marianne Baumgart, também do Grupo Baumgart.
Entre os convidados estavam representantes de empresas pernambucanas e nacionais de destaque, como o Real Hospital Português, Colégio Madre de Deus, Urbano Vitalino Advogados, Pernambuco Construtora, Moura Dubeux, Carrilho, Usina Petribu, Grupo Dislub Equador, Kicaldo, Divina Pharma, Rio Ave Investimentos, Incorporadora Malus, Pontestur, IZI Corporate House, Valcann, Interne, Personalizze.co, MyShuttle, Tori, entre outras.
Mais do que um encontro corporativo, o Family Day busca conectar histórias, fortalecer laços e inspirar o futuro de quem constrói empresas com propósito e tradição.
O evento também tem o diferencial de envolver as novas gerações — inclusive adolescentes —, estimulando desde cedo a visão empreendedora dentro das famílias empresárias.