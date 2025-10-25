Family Day reúne empresários no Recife para celebrar o legado de grupos familiares

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A 4ª edição do evento trouxe ao Recife famílias empresárias para trocar experiências sobre liderança, tradição e futuro nos negócios.

Na tarde da última sexta-feira (24), o Armazém Blu’nelle, no centro do Recife, foi palco da 4ª edição do Family Day, evento que reuniu empresários de companhias familiares do Nordeste e de todo o Brasil.

Promovido pelo Experience Club, sob o comando de André Farias, o encontro se consolidou como um dos mais relevantes do país quando o assunto é sucessão e gestão em grupos empresariais familiares.

A ocasião tem como proposta reunir diferentes gerações de famílias empreendedoras para trocar experiências, discutir desafios e inspirar novas lideranças dentro dos próprios negócios.

Carlo Bauducco e Camila Piccini, da Família Bauducco, em conversa com o Social1. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Carlo Bauducco e Camila Piccini, da Família Bauducco. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Armazem Blu’nelle recebe o Family Day do Experience Club Nordeste. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem André Farias, CEO do Experience Club Nordeste. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Carlo Bauducco e Camila Piccini, da Família Bauducco. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem

Nesta edição, o destaque foi a homenagem à trajetória da Família Bauducco, uma das mais tradicionais do setor alimentício nacional. A conversa contou com a participação de Carlo Bauducco (3ª geração) e Camila Piccini (4ª geração), entrevistados por Gabriela Baumgart, do Grupo Baumgart, que mediou o bate-papo sobre legado, inovação e continuidade.

A abertura do evento também trouxe nomes de peso: Virgílio Bulhões, presidente da Tania Bulhões e representante da segunda geração da empresa, e Carol Corona, CEO da Smart Fit Studios, do Grupo Smart Fit, líder no setor fitness na América Latina. O painel foi moderado por Marianne Baumgart, também do Grupo Baumgart.

Camila Piccini, da Família Bauducco, e Gabriela Baumgart, do Grupo Baumgart. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Carlo Bauducco. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Carlo Bauducco e Camila Piccini, da Família Bauducco. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Virgílio Bulhões, do grupo Tania Bulhões, no Family Day, - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Family Day reúne empresários de todo o Brasil. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Carol Corona, da Smartfit, e Virgílio Bulhões, do grupo Tania Bulhões. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Palestrantes, anfitrião e mediadora do primeiro painel do Family Day. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Marianne Baumgart e André Farias. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem André Farias e Boris Berenstein. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem André Farias sob o comando do Family Day. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem

Entre os convidados estavam representantes de empresas pernambucanas e nacionais de destaque, como o Real Hospital Português, Colégio Madre de Deus, Urbano Vitalino Advogados, Pernambuco Construtora, Moura Dubeux, Carrilho, Usina Petribu, Grupo Dislub Equador, Kicaldo, Divina Pharma, Rio Ave Investimentos, Incorporadora Malus, Pontestur, IZI Corporate House, Valcann, Interne, Personalizze.co, MyShuttle, Tori, entre outras.

Gabriela Baumgart, do Grupo Baumgart, e Solange Markan, da Alpha Plast. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Paula Meire, da Interne. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Representantes da Izi Corporate House e da Valcann. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Representantes da Incorporadora Malus e da Pontestur. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Bruna Bezerra e Marcelo Carrilho, representando o Grupo Dislub Equador. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Família Petribu, representando a Usina Petribu. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Representantes do grupo Urbano Vitalino Advogados, e José Ricardo Brennand de Carvalho, da Tolive. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Representantes do grupo Tambaú Alimentos. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Gerês Figueiredo, Karla Gomes, Maria Lúcia Figueiredo e Sarah Eleuterio. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Representantes do Grupo Referencial. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Armindo Braga Netto, Lourival Junior e Edson Fernando Menezes. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Diandra Barbosa, da GOTA. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Caroline Braga, Camila Piccini (Bauducco), Marianne Baumgart (Grupo Baumgart) e Carol Corona (Smartfit). - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Representantes do grupo Real Hospital Português. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Silvia Wanerley, da Pernambucno Construtora, e Letícia Bastos. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem Camila Bittencourt, da Personalizze.co, e João Marinho, da Divina Pharma. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem

Mais do que um encontro corporativo, o Family Day busca conectar histórias, fortalecer laços e inspirar o futuro de quem constrói empresas com propósito e tradição.

O evento também tem o diferencial de envolver as novas gerações — inclusive adolescentes —, estimulando desde cedo a visão empreendedora dentro das famílias empresárias.