Garanhuns recebe segunda edição do Festival de Inovação e Negócios com atrações simultâneas
Foco na inovação e empreendedorismo no Agreste pernambucano, o segundo evento promete ainda mais imersão e possibilidades de networking
O Centro Cultural Sesc Garanhus recebe a nova edição do Festival de Inovação e Negócios (FING) no dia 1° de novembro, com uma programação gratuita e ainda mais ativações e experiências imersivas.
Marcando o calendário dos eventos de inovações e empreendedorismo, o FING 2025 volta com novos palcos simultâneos e mais de 40 palestrantes, com a realização da Comunidade Sete Colinas, Sebrae/PE e Sesc Garanhus
Os debates variam entre temas como tecnologia, inovação, economia criativa e empreendedorismo, com uma expectativa de reunir 2.500 participantes, superior aos números da edição anterior.
Programação e atrações
O público poderá participar de painéis, com a presença de nomes como Heraldo Ourem (Diretor de Inovação e Competitividade Empresarial do Porto Digital), Armando Costa (sócio-diretor da Ferreira Costa), Teresa Maciel (Secretária Executiva de Estratégia de CT&I da SECTI-PE), Kleber Araújo (Diretor de Inovação do IMIP), além de outros talentos da região, como o artista Pedro Vinicio.
O ambiente será equipado com experiências em realidade virtual e aumentada, com visitas às exposições de startups e empresas parceiras, além de participar de ambientes de networking entre empreendedores, investidores e empresas.
E para os gamers, boas notícias! O evento contará com um espaço exclusivo para os fãs de jogos, com PCs Gamers, Nintendos Switchs, Fliperama e Campenonato de CS2 2X2 com uma premiação. A narração ficará por conta de Bruno Cobaia, narrador profissional de eSports.
“Se no ano passado já mostramos a força do Agreste como território criativo e inovador, este ano trazemos ainda mais ativações e oportunidades para quem quer se conectar ao futuro dos negócios”, destaca José Augusto Branco, líder da Comunidade Sete Colinas, grupo responsável pela realização do evento.
Gerente do Sebrae no Agreste Meridional, Amanda Ferreira destaca a importância do evento para fortalecer o foco da inovação para o Agreste. “Estar presente em mais uma edição do FING reforça nosso compromisso em apoiar os pequenos negócios e promover conexões que impulsionam o desenvolvimento econômico da região”, comenta.