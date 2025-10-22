Recife recebe o 4º Fórum Nacional da Academia Brasileira de Eventos e Turismo
Evento acontece nos dias 28 e 29/10, promovendo diálogo entre profissionais, acadêmicos e lideranças, com ênfase na força da indústria de eventos.
A força cultural e econômica da indústria de eventos entre em foco no Recife com o 4º Fórum Nacional da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, que acontece nos dias 28 e 29 de outubro, com inscrições gratuitas.
O encontro reunirá especialistas de todo o País para debater o tema “Dos territórios e experiências à força cultural e econômica dos eventos e turismo”. As atividades acontecem no histórico Gabinete Português de Leitura, no Bairro de Santo Antônio.
Espaço de diálogo entre academia, mercado e poder público, o Fórum propõe uma reflexão sobre o papel estratégico dos eventos e do turismo como indutores de desenvolvimento econômico e valorização cultural dos territórios brasileiros.
A programação reunirá pesquisadores, gestores públicos, profissionais do trade turístico e da indústria de eventos, que debaterão tendências, políticas públicas e experiências regionais de sucesso.
Programação do Fórum
No dia 28, a programação será marcada pela conexão entre academia e a indústria de Eventos e Turismo, com atividades nos período da manhã (8h às 12h) e da tarde (14h às 18h), incluindo painéis, palestras e mesas-redondas.
Já no dia 29, o Fórum prossegue com uma sessão privativa entre os acadêmicos da instituição, convidados e visitas técnicas, incluindo a Oficina Francisco Brennand, o Centro de Eventos Recife, o Pernambuco Centro de Convenções (PECECON) e Recife Expo Center (REC), além do Paço do Frevo.
“Mais do que um setor econômico, eventos e turismo são expressões da cultura, da criatividade e da identidade de um país. Ao sediar o Fórum em Recife, a Academia reforça a importância de valorizar as potencialidades regionais e reconhecer o impacto transformador da nossa indústria na vida das pessoas”, destaca o presidente Sergio Junqueira Arantes.
O Fórum Nacional é uma iniciativa da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, instituição sem fins lucrativos que reúne acadêmicos, pesquisadores e profissionais com notório saber e experiência na área, com o objetivo de contribuir para o fortalecimento e reconhecimento da cadeia produtiva de eventos e turismo no Brasil.
Serviço
4º Fórum Nacional da Academia Brasileira de Eventos e Turismo
Tema: Dos territórios e experiências à força cultural e econômica dos eventos e turismo
Data: 28 e 29 de outubro
Local: Gabinete Português de Leitura – Rua Imperador Pedro II, 290 – Santo Antônio, Recife (PE)
Horários:
28/10 – 8h às 12h | 14h às 18h
29/10 – Sessão privativa dos acadêmicos, convidados e visitas técnicas