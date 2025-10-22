Universidade promove serviços gratuitos à população do Recife nesta quinta-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O evento tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas mais carentes e despertar a consciência social dos alunos

Centro Universitário Frassinetti do Recife (Unifafire) abre as portas da instituição para receber a comunidade com a oferta de diversos serviços gratuitos nesta quinta (23), das 7h30 às 15h.

O evento acontece na sede da instituição de ensino superior, localizada na Av. Conde da Boa Vista, nº 921, no Centro do Recife, e marca as comemorações dos 85 anos da instituição, além do “Dia da Responsabilidade Social”, com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas mais carentes e despertar a consciência social dos alunos e comunidade acadêmica envolvida.

Serviços oferecidos

Avaliação nutricional;

Orientações nutricionais para longevidade saudável;

Exposição: “invisíveis, mas presentes” - microbiologia nossa de cada dia;

Distribuição de mudas de plantas - UniPlantar / UNIFAFIRE;

Plantão psicológico;

Emissão de carteira de identidade em parceria com a SDS;

Ações diversas do CDL: consulta de inadimplência, orientações ao consumidor, etc;

Exibição dos jogos digitais com apelo à sustentabilidade e meio ambiente ;

Auriculoterapia;

Estímulo cognitivo com jogos participativos;

Orientações alimentares para longevidade saudável e avaliação de risco cardiovascular;

Exercícios de alongamento;

Apoio psicossocial e jurídico;

Orientações sobre o direito da pessoa idosa;

Serviços de maquiagem e limpeza de pele.

Também terá ações ligadas à saúde pública, realizadas pelos estudantes do curso de Ciências Biológicas da instituição com a oficina “Como evitar acidentes com escorpiões e aranhas”. Além da exposição “Invisíveis, mas presentes! – microbiologia nossa de cada dia” e distribuição de mudas de plantas do projeto UniPlantar.

Para a reitora da UniFafire, a doutora Maria das Graças Soares, o Dia da Responsabilidade Social reafirma o compromisso das iniciativas de extensão, projetos de pesquisa aplicada e programas de voluntariado da instituição por meio de ações concretas que colocam os conhecimentos aplicados em sala de aula a serviço da sociedade, ou seja, como a instituição contribui para o bem-estar coletivo.

“É um incentivo a toda a comunidade acadêmica a estreitar laços com os diversos atores sociais – empresas, ONGs, poder público e a população em geral”, ressalta.

SERVIÇO:

Dia da Responsabilidade Social em comemoração aos 85 anos da UniFafire

Data: Quinta-feira (23/10)

Horário: 7h30 às 15h.

Local: UniFAFIRE - Av. Conde da Boa Vista, nº 921 - Boa Vista (Recife/PE)