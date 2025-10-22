fechar
Pernambuco | Notícia

Universidade promove serviços gratuitos à população do Recife nesta quinta-feira

O evento tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas mais carentes e despertar a consciência social dos alunos

Por Zayra Pereira Publicado em 22/10/2025 às 22:11 | Atualizado em 22/10/2025 às 22:21
Imagem de atendimento na Unifafire
Imagem de atendimento na Unifafire - ASCOM UNIFAFIRE

Centro Universitário Frassinetti do Recife (Unifafire) abre as portas da instituição para receber a comunidade com a oferta de diversos serviços gratuitos nesta quinta (23), das 7h30 às 15h.

O evento acontece na sede da instituição de ensino superior, localizada na Av. Conde da Boa Vista, nº 921, no Centro do Recife, e marca as comemorações dos 85 anos da instituição, além do “Dia da Responsabilidade Social”, com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas mais carentes e despertar a consciência social dos alunos e comunidade acadêmica envolvida.

Serviços oferecidos

  • Avaliação nutricional;
  • Orientações nutricionais para longevidade saudável;
  • Exposição: “invisíveis, mas presentes” - microbiologia nossa de cada dia;
  • Distribuição de mudas de plantas - UniPlantar / UNIFAFIRE;
  • Plantão psicológico;
  • Emissão de carteira de identidade em parceria com a SDS;
  • Ações diversas do CDL: consulta de inadimplência, orientações ao consumidor, etc;
  • Exibição dos jogos digitais com apelo à sustentabilidade e meio ambiente ;
  • Auriculoterapia;
  • Estímulo cognitivo com jogos participativos;
  • Orientações alimentares para longevidade saudável e avaliação de risco cardiovascular;
  • Exercícios de alongamento;
  • Apoio psicossocial e jurídico;
  • Orientações sobre o direito da pessoa idosa;
  • Serviços de maquiagem e limpeza de pele.

Também terá ações ligadas à saúde pública, realizadas pelos estudantes do curso de Ciências Biológicas da instituição com a oficina “Como evitar acidentes com escorpiões e aranhas”. Além da exposição “Invisíveis, mas presentes! – microbiologia nossa de cada dia” e distribuição de mudas de plantas do projeto UniPlantar.

Para a reitora da UniFafire, a doutora Maria das Graças Soares, o Dia da Responsabilidade Social reafirma o compromisso das iniciativas de extensão, projetos de pesquisa aplicada e programas de voluntariado da instituição por meio de ações concretas que colocam os conhecimentos aplicados em sala de aula a serviço da sociedade, ou seja, como a instituição contribui para o bem-estar coletivo.

“É um incentivo a toda a comunidade acadêmica a estreitar laços com os diversos atores sociais – empresas, ONGs, poder público e a população em geral”, ressalta.

SERVIÇO:

Dia da Responsabilidade Social em comemoração aos 85 anos da UniFafire

Data: Quinta-feira (23/10)

Horário: 7h30 às 15h.

Local: UniFAFIRE - Av. Conde da Boa Vista, nº 921 - Boa Vista (Recife/PE)

