Abertas inscrições para casamento coletivo gratuito no Recife
O casamento contará com uma estrutura completa para os noivos, incluindo decoração, fotografia e filmagem. Confira como se inscrever
O Centro Universitário Estácio Recife está com inscrições abertas para o casamento coletivo gratuito, no dia 19 de novembro, promovido pelo curso de Direito da instituição.
O evento visa formalizar a união civil de casais que desejam oficializar seu matrimônio, mas não dispõem de recursos financeiros para arcar com as taxas e despesas tradicionais do processo.
A iniciativa, além de promover inclusão social, oferece uma oportunidade única para casais residentes nos bairros da Madalena, Prado, Torre, Zumbi, Cordeiro e Ilha do Retiro. Para garantir a participação, é necessário que pelo menos um dos cônjuges resida em uma dessas localidades.
As inscrições devem ser feitas pessoalmente no Núcleo de Práticas Jurídicas da Estácio Recife, localizado no campus da Av. Eng. Abdias de Carvalho, nº 1678, no bairro da Madalena. Os atendimento acontecem nas segundas e terças-feiras das 9h às 12h, nas quartas-feiras das 14h às 18h e nas quintas-feiras das 9h às 12h.
Para realizar a inscrição, os interessados precisam apresentar a documentação adequada, conforme o estado civil:
- Solteiros: certidão de nascimento original e atualizada, RG, CPF, comprovante de residência de ambos (podendo estar em nome dos pais) e RG e CPF de duas testemunhas;
- Divorciados: certidão de casamento com averbação do divórcio, cópia da sentença, RG, CPF, comprovante de residência e RG e CPF de duas testemunhas;
- Viúvos: certidão de casamento com anotação do óbito, cópia da certidão de óbito, RG, CPF, comprovante de residência e RG e CPF de duas testemunhas.
O casamento contará com uma estrutura completa para os noivos, incluindo decoração, fotografia e filmagem, além de surpresas preparadas pelos alunos e professores, garantindo um momento inesquecível para os casais.
