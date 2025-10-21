fechar
Recife inaugura novo complexo de lazer, cultura e esportes na Vila do Papel

Primeiro COMVIDA, entregue dentro do ProMorar, foi instalado em uma área de 14 mil m² sob o viaduto Capitão Temudo, no bairro de São José

Por JC Publicado em 21/10/2025 às 16:42
Primeiro COMVIDA é inaugurado na Vila do Papel, bairro de São José, no Recife
Primeiro COMVIDA é inaugurado na Vila do Papel, bairro de São José, no Recife - Edson Holanda/Prefeitura do Recife

A comunidade da Vila do Papel, no bairro de São José, área central do Recife, recebeu nesta terça-feira (21) o COMVIDA, novo espaço público que reúne atividades de lazer, cultura e esportes.

O local é o primeiro do tipo a ser entregue dentro do Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental (ProMorar).

Instalado em uma área de 14 mil m² sob o viaduto Capitão Temudo, o complexo tem capacidade estimada para atender cerca de dois mil moradores. O investimento total foi de R$ 6,9 milhões.

Expansão e novos projetos

Durante a inauguração, o prefeito João Campos afirmou que o complexo deve beneficiar também comunidades vizinhas, como o Coque, o Cabanga e o bairro de Santo Antônio. "A inclusão da quadra de tênis foi um pedido dos próprios moradores durante as escutas realizadas pela gestão", disse.

Campos também mencionou que outras áreas da cidade devem receber intervenções semelhantes. "A comunidade da Areinha, no Pina, e o próprio Coque também vão receber uma intervenção grande do COMVIDA, além de outras ações de urbanização sob o viaduto", disse.

A Prefeitura informou ainda que o espaço contará com reforço na iluminação e presença da Guarda Municipal, além da instalação de câmeras de monitoramento nos arredores.

Setores na Vila do Papel

O COMVIDA foi estruturado em três setores. O primeiro concentra comércio e serviços, com espaço para feiras móveis, pista de cooper, anfiteatro e academia para idosos.

O segundo abriga áreas esportivas, incluindo quadras poliesportiva, de vôlei de areia e de tênis, além de vestiários e uma praça infantil. Segundo a Prefeitura, o terceiro setor deve ser concluído até o fim do ano, com pista de skate, área para eventos e estacionamento.

Ampliação

Está prevista também uma ampliação do complexo, com obras que devem se estender da Rua Imperial até a Avenida Sul. O investimento adicional será de R$ 2,8 milhões.

A proposta inclui novos espaços de convivência, quiosques, mesas de jogos e piquenique, além de áreas voltadas ao público infantil. O projeto prevê ainda painéis artísticos nos pilares do viaduto e o plantio de áreas verdes no entorno.

Urbanização

Paralelamente, a Vila do Papel passará por um processo de urbanização, estimado em R$ 9,7 milhões. As intervenções abrangem drenagem, saneamento, pavimentação, iluminação e abastecimento de água. A previsão da é concluir essa etapa até o primeiro semestre de 2026.

Outra ação vinculada ao ProMorar é o Conjunto Habitacional São José, em construção nas proximidades do viaduto Capitão Temudo, na Rua Lourenço da Silva. O empreendimento terá 252 apartamentos distribuídos em sete blocos e investimento de R$ 48 milhões.

