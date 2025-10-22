Sport Sub-20 estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira (22), contra o Sergipe
Atuais campeões pernambucanos da categoria, Leões da Base iniciam campanha na competição nacional contra o time de Aracaju, na Ilha do Retiro
Em duelo válido pela primeira fase da Copa do Brasil sub-20, o Sport enfrenta o Sergipe nesta quarta-feira (22). O confronto ocorre às 15h, na Ilha do Retiro, no Recife.
Os ingressos para a partida estão disponíveis on-line, tanto para sócios quanto para o público geral, na plataforma oficial do Clube. O preço único é de R$ 10 e as vendas seguirão até o horário da partida.
Formato da Copa do Brasil Sub-20
A competição reúne 32 clubes e é disputada em cinco fases eliminatórias. Na primeira fase, o confronto é em jogo único, com pênaltis em caso de empate.
Quem avançar no duelo entre Sport x Sergipe enfrenta, nas oitavas, o vencedor de CRB x América-RN.
“É uma competição que exige atenção a cada detalhe. Jogar em casa aumenta nossa responsabilidade, mas também é uma oportunidade de impor nosso ritmo desde o início. O elenco vem se preparando bem e estamos focados em fazer um jogo sólido para buscar a classificação”, avaliou o lateral-esquerdo Cordeiro.
A vaga rubro-negra na Copa do Brasil sub-20 foi assegurada pela conquista do Campeonato Pernambucano sub-20 de 2024.
Em 2025, o sub-20 do Sport já conquistou a Copa Pernambuco e a MadCup, em Madri, além de alcançar as semifinais da Série B do Brasileiro da categoria, trajetória que dá lastro competitivo ao grupo para a estreia nacional.