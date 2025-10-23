Entre taças e posturas, Kura celebra 4 anos de bem-estar e autocuidado no Recife com aula de yoga regada a vinho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O estúdio recifense Kura celebrou 4 anos unindo movimento, vinho e autocuidado em uma noite dedicada ao corpo, à mente e ao equilíbrio.

A noite da última quarta-feira (22) foi marcada por equilíbrio, celebração e boas energias. Um dos primeiros estúdios de hot yoga do Recife, o Kura completou quatro anos de atuação e promoveu um evento especial para comemorar a data, reunindo alunas, professoras e convidadas em uma aula que mesclou movimento e descontração.

A celebração aconteceu na Arena Boa Viagem BTG Pactual, unindo prática corporal, bem-estar e momentos de confraternização com vinho e boa comida.

Conhecido por seu ambiente acolhedor e por oferecer uma experiência completa de autocuidado, o Kura se destaca por ter sido pioneiro em trazer a modalidade de hot yoga para a cidade, uma prática realizada em ambiente aquecido, que ajuda na flexibilidade, na força e na desintoxicação do corpo.

Desde a fundação, o estúdio vem formando uma comunidade sólida de praticantes, que encontram na yoga um espaço de conexão e transformação.

Aula de yoga comemorativa dos 4 anos de atuação do Estúdio Kura. - Foto: Kaio César (@kaiocads)/Cortesia Aula de yoga comemorativa dos 4 anos de atuação do Estúdio Kura. - Foto: Kaio César (@kaiocads)/Cortesia Aula de yoga comemorativa dos 4 anos de atuação do Estúdio Kura. - Foto: Kaio César (@kaiocads)/Cortesia

Durante a comemoração, o clima foi de celebração e gratidão. Entre as convidadas estavam alunas fiéis, profissionais do bem-estar e também novatas que se aventuraram pela primeira vez na prática. A noite teve o toque gastronômico do Ponto do Açaí, responsável pelo buffet, e vinhos servidos pela Trinacria, importadora especializada em rótulos italianos.

A aula comemorativa foi conduzida por Marina Guedes, idealizadora do Kura, que compartilhou o momento com as professoras do estúdio: Luciana Marques, Pri Borel, Pri Santos, Laura Farias, Anina Lima e Manuela Leite. Juntas, elas conduziram uma sequência fluida, proporcionando às participantes uma experiência que uniu corpo, mente e celebração.

Aula de yoga comemorativa dos 4 anos de atuação do Estúdio Kura. - Foto: Kaio César (@kaiocads)/Cortesia Aula de yoga comemorativa dos 4 anos de atuação do Estúdio Kura. - Foto: Kaio César (@kaiocads)/Cortesia Aula de yoga comemorativa dos 4 anos de atuação do Estúdio Kura. - Foto: Kaio César (@kaiocads)/Cortesia

Marina aproveitou a ocasião para relembrar o início do projeto e celebrar os novos caminhos do Kura:

"Imagino que vai ser ainda mais do que é hoje, como eu já imaginava lá trás com aquele desejo de fazer um sonho acontecer. É difícil porque a gente se sabota, a gente duvida da própria capacidade… ao mesmo tempo que eu imaginava que isso seria possível, eu não imagina que tudo isso estaria acontecendo".

Ela também conta a novidade que traça novas jornadas para o empreendimento:

"E vem aí a unidade da Zona Norte! Algo bem bacana, sem perder nossa vibe intimista e acolhedora, com sala pequenas de até 10 tapetes por turma, porque a gente prioriza esse contato entre professor e aluno, um contato maior de ajustes, para proporcionar a maior evolução na prática".

Com a nova unidade a caminho, o Kura reforça seu propósito de levar a yoga a diferentes regiões do Recife, mantendo sua essência de proximidade e atenção individualizada. A filosofia do estúdio vai além da prática física: é sobre autocuidado, presença e equilíbrio, algo que suas professoras buscam transmitir em cada aula.

Marina Guedes, idealizadora do Kura, e as professoras do estúdio Luciana Marques, Pri Borel, Pri Santos, Laura Farias, Anina Lima e Manuela Leite. - Foto: Kaio César (@kaiocads)/Cortesia Alunas e professoras reunidas para a celebração de 4 anos do Kura. - Foto: Kaio César (@kaiocads)/Cortesia

Luciana Marques, uma das instrutoras mais antigas da casa e com mais de 20 anos de atuação na área, também destacou o impacto da yoga como ferramenta de transformação pessoal:

"Yoga traz a sensibilidade: é aquilo de você sentir o que você pode, o que não pode, o que deve e que vai fazer. Então é esse equilíbrio de você se conectar com o seu corpo, de saber como você está, como você vai sentir a sua vida; se vai fazer aquele esporte que faz todo dia 100%, ou se vai dar uma atenção maior… A Yoga traz essa sensibilidade, a busca pelo autoconhecimento, você leva esse autoconhecimento da prática para o dia a dia, sabendo o que você precisa fazer hoje por você mesmo [...] A Yoga é isso: conexão de corpo, mente e espírito".

Encerrando a noite, as participantes celebraram não apenas o aniversário de um estúdio, mas a consolidação de uma comunidade que valoriza o bem-estar e a consciência corporal.