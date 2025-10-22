Inspiração e sororidade marcam jantar de imersão promovido por Mariah Morais, no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com presença de Ingrid Zanella e convidadas, o evento, que aconteceu no Sal e Brasa Jardins, destacou a importância do apoio e união entre mulheres.

Clique aqui e escute a matéria

Na noite da última terça-feira (21), o Restaurante Sal & Brasa Jardins, no bairro das Graças, recebeu um grupo seleto de mulheres para um jantar de imersão promovido pela jornalista e escritora Mariah Morais.

Com o tema “Rompendo ciclos viciosos e criando histórias felizes”, o encontro propôs um espaço de acolhimento e reflexão sobre recomeços, força feminina e o poder da partilha entre mulheres.

A imersão, em formato intimista, reuniu profissionais de várias áreas, como jornalistas, escritoras, conselheiras da OAB Pernambuco e convidadas da Associação Fitness da Periferia, organização social que atua na promoção de atividades físicas e na defesa de direitos sociais.

O ambiente acolhedor favoreceu conversas francas, emocionadas e inspiradoras, conduzidas por mulheres que compartilham trajetórias de superação e liderança.

“Depois do Depois”: o poder de recomeçar

O jantar também marcou a divulgação do livro “Depois do Depois”, de autoria de Mariah Morais.

Na obra, a escritora divide sua jornada de autodescoberta após o divórcio, abordando com sensibilidade temas como vulnerabilidade, reconstrução emocional e o reencontro consigo mesma.

Durante conversa sobre o evento, Mariah compartilhou a origem do projeto literário:

“Na realidade, eu escolhi esse tema porque eu tinha passado por um divórcio e a minha pretensão era somente escrever um livro para contar para os meus filhos o que eu senti”.

VEJA TAMBÉM: Imersão online orienta mulheres empreendedoras na criação de estratégias



Ela continua: “Eles eram pequenos na época, mas quando forem adultos, vão saber o que a mãe deles sentiu e como ela lutou para recomeçar. Espero que isso inspire eles a enfrentar qualquer adversidade que possam encontrar na vida.”

Suas palavras emocionaram o público e traduziram o propósito da imersão: inspirar outras mulheres a romper padrões limitantes e escrever novas histórias a partir das próprias experiências.

Ingrid Zanella reforça compromisso com a representatividade feminina

Na imagem, Ingrid Zanella, presidente da OAB e primeira mulher a comandar a seccional em mais de 90 anos - Myllena Wu/JC

Entre as convidadas, o destaque foi a presença da presidente da OAB Pernambuco, Ingrid Zanella, que compartilhou vivências sobre representatividade, empoderamento e o papel das mulheres em espaços de decisão.

“Estar ao lado de Alessandra, de Mariah, do Grupo Mulheres do Brasil, de Roseana Faneco e de tantas outras que nos inspiram, foi extremamente inspirador”, disse a advogada e professora da UFPE.

“É importante lembrar que, quando a gente chega em determinado local, temos o compromisso de crescer horizontalmente, levando outras mulheres conosco”, destacou Ingrid.

“Quero levar esse compromisso não só na OAB, mas em todos os caminhos que eu percorrer. Lutaremos juntas pelo direito da mulher ocupar todos os espaços que ela quiser.”

A fala reforçou a essência do encontro: promover conexões que fortaleçam a presença e a voz das mulheres em diferentes áreas da sociedade.

Uma noite de conexões e aprendizados

Foto das anfitriãs e organizadoras do evento "Rompendo ciclos viciosos e criando histórias felizes" - Myllena Wu/JC

A produção do jantar foi assinada por Alessandra Pires, produtora de eventos e influenciadora, com organização conjunta de Roseana Faneco, líder do Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Recife.

Alessandra ressaltou o cuidado e a intenção por trás de cada detalhe da noite:

“A gente preparou tudo com muito carinho para que as mulheres se sentissem acolhidas. Foi um momento de troca, conexão e aprendizado. Tenho certeza de que cada uma voltou pra casa impactada.”

Com um clima leve e inspirador, a noite terminou de forma simbólica e divertida. Ao som de “Show das Poderosas”, as convidadas encerraram o evento celebrando o empoderamento e a união feminina — em um registro que refletiu exatamente o espírito do encontro.

Serviço

Imagens do jantar exclusivo de imersão promovido por Mariah Morais no restaurante Sal e Brasa Jardins - Myllena Wu/JC