Ingrid Zanella: Inteligência artificial à serviço da advocacia
A inteligência artificial deixou de ser uma promessa distante para se tornar realidade em todas as áreas da vida social. É por isso que a OAB Pernambuco tem assumido, com coragem e responsabilidade, a liderança desse processo na advocacia. Se a tecnologia é inevitável, cabe a nós escolher de que forma ela será incorporada à rotina profissional. E nós escolhemos formatos que focam na ética, na segurança e no respeito às prerrogativas. A advocacia pernambucana não é espectadora da transformação digital, mas protagonista, conduzindo o futuro com as próprias mãos.
A inteligência artificial não substitui o advogado ou a advogada. A nossa atividade é insubstituível porque envolve ética, estratégia, sensibilidade humana. Envolve a defesa intransigente de direitos. O que a tecnologia faz é somar: oferecer eficiência, reduzir tarefas repetitivas. Liberar tempo para aquilo que é mais nobre no exercício da profissão: a escuta, a construção de argumentos, a presença firme que só uma advogada e um advogado podem oferecer. Cada resultado produzido por uma ferramenta sempre precisará do olhar crítico e da validação técnica de um profissional. A inteligência artificial é um instrumento de apoio que pode acelerar pesquisas e organizar informações, mas a palavra final sempre será da advocacia.
Foi nesse horizonte que firmamos uma parceria pioneira com a legaltech Forlex, para disponibilizar à advocacia pernambucana uma ferramenta inédita: a LIVIA, uma IA pensada especificamente para o mundo jurídico. Não é um sistema genérico, aberto a qualquer uso. Estamos oferecendo uma plataforma treinada com legislação, jurisprudência e doutrina, reconhecida pelo Conselho Federal da OAB, preparada para oferecer respostas assertivas e alinhadas à prática do Direito.
Entre suas funcionalidades estão o assistente jurídico integrado à base de 81 tribunais, o editor de documentos, o cofre digital de armazenamento seguro, a possibilidade de criar bases personalizadas, o acompanhamento processual, a gestão de clientes e até mesmo o atendimento automatizado via WhatsApp. Há também fluxos jurídicos padronizados que auxiliam na redação de petições, respostas e preparação para audiências. Tudo isso está disponível, de forma gratuita no plano Starter, para todos os advogados e advogadas regularmente inscritos na OAB Pernambuco.
A rotina da advocacia é marcada por prazos exíguos e por múltiplas bases processuais em sistemas fragmentados. Para os escritórios menores, para a advocacia autônoma, para a advogada do interior, para o jovem profissional, essas dificuldades são barreiras que consomem tempo e recursos. A LIVIA atua nessas frentes organizando informações e agilizando pesquisas jurisprudenciais, padronizando rascunhos, automatizando tarefas repetitivas que hoje ocupam horas preciosas do nosso cotidiano.
Ao reduzir o tempo gasto em rotinas mecânicas, a tecnologia devolve aquilo que nenhum algoritmo pode reproduzir, que é o tempo para pensar, para ouvir, tempo para estar com o cliente, planejar estratégias, comparecer às audiências com preparo. É menos desgaste e mais qualidade na defesa. Além disso, quando pequenas bancas e profissionais do interior têm acesso a ferramentas que automatizam o trabalho pesado, diminui-se a distância entre quem tem estrutura e quem não tem.
Na OAB-PE, vamos aplicar a tecnologia como instrumento de cidadania. Fizemos questão de garantir que todos os advogados e advogadas de Pernambuco tenham acesso gratuito à ferramenta. Essa democratização é um marco. A jovem advogada que acaba de receber sua carteira, o profissional experiente que atua no interior e os grandes escritórios da capital têm, a partir de agora, o mesmo ponto de partida no uso da inteligência artificial. Por isso, vamos promover cursos, oficinas, plantões de dúvidas e materiais explicativos para que ninguém fique de fora. A interiorização desse conhecimento é compromisso da nossa gestão. Queremos que cada Subseção, cada advogado e advogada, se sinta incluído nesse processo. A inovação só faz sentido quando alcança a todos e todas.
O lançamento da LIVIA se insere em uma agenda mais ampla da nossa OAB, que tem buscado transformar desafios históricos em entregas. Nos últimos meses, colocamos em funcionamento a Procuradoria de Honorários, inauguramos a Central de Celeridade Processual e agora damos este passo pioneiro na incorporação da inteligência artificial à advocacia. Todas essas iniciativas convergem para um mesmo objetivo, que é o de fortalecer a classe e valorizar o trabalho profissional.
Essa é a marca da nossa gestão: inovar com responsabilidade, dialogar sem abrir mão da firmeza. Projetar Pernambuco como referência para o Brasil e o mundo. A inteligência artificial a serviço da advocacia é sobre potencializar talentos e criar condições para que cada advogado e advogada exerça sua missão com mais dignidade e eficiência. A nova página desta história que estamos construindo fala da tradição de luta da nossa classe se encontrando com a inovação tecnológica. Sem medo e sem retrocessos. Porque advogar é estar presente. E porque sabemos que quando a advocacia avança, a cidadania inteira avança com ela.
Ingrid Zanella, presidente da OAB-PE