Mariah Morais promove jantar de imersão em Recife com presença de Ingrid Zanella e foco em transformação feminina

Com o tema "Rompendo ciclos viciosos e criando histórias felizes", o jantar propõe reflexões profundas sobre temas como acolhimento e julgamentos

A jornalista e escritora Mariah Morais retorna a Recife após o sucesso da sua primeira imersão com o livro Depois do Depois, para promover uma nova edição do seu jantar de imersão.

O encontro acontecerá no dia 21 de outubro, às 19h, no Restaurante Sal & Brasa Jardins, reunindo mulheres pernambucanas em uma noite dedicada à inspiração, acolhimento e crescimento pessoal.

Com o tema “Rompendo ciclos viciosos e criando histórias felizes”, o jantar propõe reflexões profundas sobre temas como acolhimento, julgamentos, angústias e a importância da sororidade.

A proposta é criar um ambiente seguro e acolhedor para que as participantes possam compartilhar experiências e encontrar, juntas, caminhos para a transformação emocional e a reconstrução de suas histórias.

Nesta edição, Mariah Morais irá receber Ingrid Zanella, presidente da OAB Pernambuco, que participará do encontro trazendo sua visão sobre liderança feminina, representatividade e os desafios de ocupar espaços historicamente masculinos.

Com formato intimista e atmosfera inspiradora, o jantar será um espaço de conexão genuína, onde histórias reais servirão como ponto de partida para conversas sobre libertação de padrões limitantes e o fortalecimento do protagonismo feminino.

A organização do evento é assinada por Alessandra Pires e Roseana Faneco, representantes do Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Recife, que apoiam a iniciativa e reforçam o compromisso com o empoderamento e a união entre mulheres.

Serviço



Data: 21 de outubro de 2025

Horário: 19h

Local: Restaurante Sal & Brasa Jardins – Recife

Informações: (81) 99849-7598