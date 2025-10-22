fechar
Fusca original de "O Agente Secreto" será exposto no Shopping ETC neste sábado (25)

Exposição celebra a pré-estreia do novo filme de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura e escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026

Por Bianca Tavares Publicado em 22/10/2025 às 9:17
Imagem do Fusca original de "O Agente Secreto"
Imagem do Fusca original de "O Agente Secreto" - Rafaela Leão

Uma visita especial irá chegar no Shopping ETC neste sábado (25)!

O fusca amarelo original usado nas filmagens de "O Agente Secreto", novo longa do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, ganhará uma exposição, em parceria com o Moviemax Rosa e Silva.

Considerado um dos grandes símbolos da produção audiovisual, o carro ficará exposto em frente ao shopping, na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nos Aflitos, das 19h às 21h, com entrada gratuita.

Estreia de "O Agente Secreto"

O filme chega às telonas no dia 6 de novembro, com a ação de exposição sendo parte da pré-estreia do longa, que conta com Wagner Moura no papel principal.

“Trazer para o nosso shopping um item exclusivo, um pedacinho da produção de ‘O Agente Secreto’, que fez parte do novo filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho é uma oportunidade única de aproximar o público da sétima arte e valorizar o cinema local. Que nossos clientes possam registrar esse momento especial e guardar uma lembrança única, pois essa é uma experiência que mistura cultura, arte e entretenimento”, afirma Gildo Marcelino, coordenador de marketing do ETC.

Qual é a história do filme?

Rafaela Leão
Na trama, que se passa no Recife dos anos 1970, o personagem de Wagner Moura chega à cidade dirigindo o icônico fusca amarelo de 1972.

O especialista em tecnologia acaba mergulhando em segredos e acontecimentos misteriosos durante o período da Ditadura Militar. 

“Ter um filme como O Agente Secreto em nosso circuito é motivo de orgulho não só pela qualidade artística, mas também pelo impacto que ele traz para o mercado exibidor brasileiro. É uma produção nacional que une prestígio internacional, reconhecimento da crítica e grande interesse do público. Isso fortalece o cinema brasileiro nas salas e mostra que há espaço para histórias potentes conquistarem bilheterias e corações”, comenta Rafaela Souza Leão, gerente de marketing do Moviemax.

“O Agente Secreto” foi o escolhido pelo Brasil para disputar uma vaga no Oscar 2026, na categoria de Melhor Filme Internacional.

