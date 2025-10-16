O Agente Secreto ganha trailer internacional e pôster com Wagner Moura

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Filme de Kleber Mendonça Filho, representante do Brasil no Oscar 2026, reforça a campanha global com pôster e vídeo inéditos. Saiba mais

A Neon divulgou o trailer e o pôster internacionais de O Agente Secreto, novo filme de Kleber Mendonça Filho que representará o Brasil no Oscar 2026. O material destaca Wagner Moura, cuja atuação vem sendo apontada por críticos internacionais como uma das principais apostas na categoria de Melhor Ator.

Ambientado em Recife, no ano de 1977, o longa acompanha Marcelo (Moura), um especialista em tecnologia que retorna à cidade natal após anos fora, em busca de tranquilidade. No entanto, ele se vê envolvido em uma teia de segredos e ameaças que expõem o lado sombrio de um Brasil marcado pela repressão política e pela vigilância estatal.

Com um olhar atento à história e à política do país, O Agente Secreto retrata o uso da tecnologia como instrumento de controle e censura, traçando paralelos entre o passado e o presente. O elenco reúne grandes nomes do cinema brasileiro, como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes e Hermila Guedes. Udo Kier, que trabalhou com Mendonça em Bacurau, também integra o elenco.

O filme teve uma recepção histórica no Festival de Cannes 2025, onde conquistou dois dos principais prêmios: Melhor Direção para Kleber Mendonça Filho e Melhor Ator para Wagner Moura. A produção também levou o Prêmio de Cinema de Arte e o reconhecimento da crítica internacional pela FIPRESCI.

O Agente Secreto estreia nos cinemas brasileiros em 6 de novembro, com distribuição da Vitrine Filmes.