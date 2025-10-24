Mentora de negócios Aline Portela leva experiência em posicionamento para Lisboa
Especialista será palestrante no evento "Mulheres de Impacto", em Portugal, e discutirá como a autenticidade pode fortalecer a liderança feminina.
Empreendedorismo brasileiro em destaque internacional: Aline Portela, mentora de negócios e especialista em posicionamento estratégico, será uma das palestrantes da edição internacional do evento “Mulheres de Impacto”, que acontece no dia 1º de dezembro, a partir das 11h30, na Quinta do Bucelino, em Pragal e Almada, Portugal.
O encontro reunirá lideranças femininas de diversos países para debater temas como inovação, protagonismo e estratégias de negócios. Aline Portela participará com a palestra “A Nova Era do Posicionamento”.
Mentora de negócios e estrategista em posicionamento, Aline Portela é a criadora do Método Diamante, metodologia voltada à construção de autoridade digital e conversão de visibilidade em resultados de negócio, que já impactou mais de 23 mil mulheres em cinco países. No evento, a consultora abordará como as mulheres podem construir autoridade com autenticidade em um mercado global competitivo e dinâmico.
Mulheres e empreendedorismo
De acordo com dados do Sebrae, existem hoje mais de 10 milhões de mulheres à frente de negócios no Brasil, representando cerca de 34,4% dos empreendedores formais do país.
A maioria dessas empreendedoras atua no setor de serviços e comércio, e muitas têm alto nível de escolaridade, embora ainda enfrentem desafios como menor renda média e acesso restrito à capital. Aline Portela destaca que esse cenário reforça a importância de estratégias sólidas de posicionamento para alavancar negócios liderados por mulheres.
Segundo levantamento da Forbes, as mulheres ocupam 38% dos cargos de liderança no Brasil, número que, embora crescente, revela um caminho importante a ser percorrido em direção à equidade, especialmente nos níveis executivos mais altos. Para Aline, a ampliação dessa presença passa pela valorização de lideranças femininas que atuam com propósito, visibilidade e coerência com seus valores.
Em Portugal, país anfitrião do evento “Mulheres de Impacto”, os dados seguem uma tendência semelhante: cerca de 30% dos cargos de gestão são ocupados por mulheres, com participação ainda menor nos conselhos de administração e posições de direção-geral, segundo estudo da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG).
Aline Portela ressalta que eventos internacionais como o “Mulheres de Impacto” são fundamentais para conectar experiências e construir pontes entre empreendedoras de diferentes realidades culturais e econômicas.