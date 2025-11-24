Jorge Vercillo chega ao Recife com a nova fase da turnê comemorativa "JV30 Part II – Mais um Final Feliz"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A etapa mais recente da turnê que comemora seus 30 anos de carreira aprofunda a revisitação ao repertório do artista brasileiro

O cantor e compositor Jorge Vercillo desembarca no Recife no dia 28 de novembro, no Teatro Guararapes, com o espetáculo “JV30 Part II – Mais um Final Feliz”, etapa mais recente da turnê que comemora seus 30 anos de carreira.

A nova fase, que já circula pelo país no segundo semestre, aprofunda a revisitação ao repertório do artista e marca um momento de síntese criativa e amadurecimento estético.

Sob direção de Rafael Dragaud, responsável pela turnê “Tempo Rei” de Gilberto Gil, o espetáculo costura diferentes camadas da trajetória de Vercillo, que transita entre bossa nova, samba, R&B, ijexá, reggae e jazz.

No palco, o artista retoma hits como “Que Nem Maré”, “Monalisa”, “Sensível Demais”, “Homem-Aranha”, “Final Feliz”, “Encontro das Águas” e “Ela Une Todas as Coisas”, além de incluir faixas mais recentes, entre elas o ijexá “Só Quem Ama” e uma nova abordagem para “Fenômenos da Natureza”.

Um novo capítulo na celebração dos 30 anos

Segundo Vercillo, esta segunda etapa da turnê reflete um desejo de renovação.



“É um recomeço com o aprendizado de três décadas, mas com a leveza de quem ainda quer experimentar”, afirma o cantor.

O show reforça o caráter introspectivo e filosófico dessa fase. A cenografia, as projeções e o desenho de luz ampliam a dimensão sensorial da apresentação, que alterna intimismo e atmosfera épica.

O conceito cênico valoriza contrastes e sutilezas, incorporando o que o próprio artista descreve como uma “pluralidade não homogênea”, onde convivem inquietação poética, luminosidade e reflexão.

Colaborações e novos projetos

Paralelamente à turnê, Vercillo também prepara um disco de remixes e mantém parcerias com artistas de diferentes gerações.

Entre os nomes que se aproximam de sua sonoridade estão PK, Ariel Donato, Tasha & Tracie, Lourena e Gaab, além de colaboradores já consagrados como Ivete Sangalo, Orlando Morais e Fagner. DJs e MCs também têm buscado o artista para produções e releituras, movimento que reforça o alcance intergeracional de sua obra.

Três décadas de influência e reinvenção

Dono de mais de 1 bilhão de streams, Vercillo é um dos artistas brasileiros mais presentes em rádios, trilhas de novelas e plataformas digitais desde os anos 1990.

Com mais de 16 álbuns lançados, indicações ao Grammy Latino e dois Prêmios da Música Brasileira por voto popular, o cantor consolidou uma carreira marcada por sofisticação melódica e poética, frequentemente estudada em ambientes acadêmicos.

Sua discografia — que inclui trabalhos como Vida é Arte, Nas Minhas Mãos, Raça Menina e Como Diria Blavatsky — dialoga com influências da MPB, do jazz, do R&B e da world music, reforçando sua presença como um dos nomes mais consistentes e autorais da música nacional.

Serviço

Jorge Vercillo – Turnê “JV30 Part II – Mais um Final Feliz”



Data: 28 de novembro de 2025 (sexta), às 21h

Local: Teatro Guararapes – Centro de Convenções de Pernambuco

Informações: (81) 4042-8400

Ingressos:



Plateia Especial – R$ 260 (inteira) | R$ 130 (meia)



Plateia – R$ 220 (inteira) | R$ 110 (meia)



Balcão – R$ 180 (inteira) | R$ 90 (meia)

Vendas na bilheteria do teatro e no site Cecon Tickets.