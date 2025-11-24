fechar
Economia | Notícia

RioMar Recife funciona em horário especial e tem descontos de até 70% durante Happy Friday

Ao longo da campanha, oportunidades especiais serão ofertadas em diversas lojas do mix do RioMar Recife, abrangendo diversos segmentos

Por JC Publicado em 24/11/2025 às 11:55
Campanha da Happy Friday acontece no próximo dia 28 e se estende até o sábado, 29
Campanha da Happy Friday acontece no próximo dia 28 e se estende até o sábado, 29 - Camile Barros/Divulgação

A Happy Friday será marcada por oportunidades especiais no RioMar Recife. Tradicional data do calendário do varejo, ela acontece na última sexta-feira de novembro, que este ano será no dia 28.

No mall, a campanha com oportunidades de compras acontece ao longo desta semana e se estende até o sábado, dia 29 de novembro. Durante este período, será possível comprar produtos de diversos segmentos com até 70% de desconto. Na sexta-feira, o empreendimento terá horário de funcionamento especial.

Ao longo da campanha, as oportunidades especiais serão ofertadas em diversas lojas do amplo mix do RioMar Recife, abrangendo diversos segmentos, como moda, calçados e acessórios, eletroeletrônicos, decoração e utilidades para o lar, beleza e perfumaria, além de gastronomia e serviços.

Horário de funcionamento

Na sexta-feira, 28 de novembro, dia que marca a Happy Friday nacionalmente, o RioMar Recife funciona em horário especial:

  • Âncoras, Megalojas, Satélites e Quiosques (Incluindo todas as operações de alimentação dos pisos Térreo, L1 e L2) – 8h às 23h
  • Praça de Alimentação e Boulevard de Restaurantes (Piso L3) – 9h às 23h

App

Toda a agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento pode ser conferida no App RioMar Recife, disponível para download gratuito para iOS e Android. Além disso, a plataforma oferece funcionalidades como mapa de geolocalização das lojas do mall, reserva de restaurantes, pagamento de estacionamento, conteúdos, entre outras.

